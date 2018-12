So holen Sie 2019 das Maximum an Reisezeit heraus / Feiertage sinnvoll für die Urlaubsplanung nutzen (FOTO)

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) -November und Dezember sind erfahrungsgemäß die Monate, in denendie meisten Arbeitnehmer ihren Urlaub für das kommende Jahr planen.Auch, wenn noch nicht sicher ist, wohin die Reise gehen wird: MitHilfe der vielen Feiertage und geschickt gebauten Urlaubsbrücken kannein Maximum an Urlaub herausgeholt werden. Wie das funktioniert,verrät der Reiseveranstalter alltours in einer übersichtlichenGrafik.Einfach mal kurz in einem Wellnesshotel entspannen oder einenStädtetrip einschieben. Dafür bietet sich 2019 zum Beispiel ChristiHimmelfahrt (30. Mai, Donnerstag) oder der 3. Oktober (Tag derdeutschen Einheit) an. Mit Einsatz von nur einem Urlaubstag wird einverlängertes Wochenende von vier Tagen möglich.Perfekt, um eine Fernreise in die Karibik oder nach Asien zuplanen sind Karfreitag und Ostern bzw. Pfingstmontag undFronleichnam. Wer diese Feiertage in seiner Urlaubsplanungeinbezieht, kommt mit dem Einsatz von acht Urlaubstagen auf ganze 16freie Tage am Stück.Absolut arbeitnehmerfreundlich liegen 2019 Weihnachten undNeujahr. Denn alle Feiertage fallen auf einen Wochentag. Wer dasGlück hat, an Heiligabend und Silvester jeweils nur einen halben Tagarbeiten zu müssen, kommt mit nur drei Urlaubstagen auf zwölf freieTage.Über alltoursalltours ist seit über 40 Jahren auf Wachstumskurs. Mit über 1,7Millionen Gästen in 2017/2018 zählt das Unternehmen zu den fünfgrößten Reiseanbietern Deutschlands. Zur alltours Gruppe gehören dieVeranstalter alltours flugreisen, alltours-x und byebye, die alltoursReiseportal GmbH, die alltours Reisecenter GmbH, die Hotelketteallsun sowie die Incoming-Agentur Viajes allsun.Pressekontakt:RedaktionskontaktDr. Thomas DaubenbüchelLeiter UnternehmenskommunikationTelefon: +49 211 5427-7400E-Mail: thomas.daubenbuechel@alltours.deAlexandra HoffmannPressereferentinTelefon: +49 211 5427-7401E-Mail: alexandra.hoffmann@alltours.deOriginal-Content von: alltours flugreisen gmbh, übermittelt durch news aktuell