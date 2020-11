So haben sich die globalen Märkte kurzfristig entwickelt!

Wichtige Märkte auf der ganzen Welt schlossen niedriger oder handeln in roten Zahlen, da Händler nach aufeinanderfolgenden Tagen der Markterholung Gewinne verbuchen. Die Dow-Futures werden um 0,73% niedriger gehandelt, und die S&P 500-Futures sind am letzten Check am Donnerstag um 0,64% gefallen. Die WTI-Rohöl-Futures sind um 0,46% auf $41,64 gestiegen, in der Hoffnung auf eine Senkung der OPEC+, und die Gold-Futures ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



