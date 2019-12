So haben Handyakkus eine lange Lebensdauer (AUDIO)

München (ots) - Anmoderationsvorschlag: Smarte Technik steht auch dieses Jahrwieder ganz oben auf dem Wunschzettel. Damit man lange etwas von Smartphone,Tablet und Co. hat, haben wir uns Tipps vom Fachmann geholt. Marco Chwalekberichtet:Sprecher: Damit die Akkuleistung und die Lebensdauer lange bestehen bleiben, rätTÜV SÜD-Experte Florian Hockel:O-Ton Florian Hockel: 20 Sekunden"Am besten man lädt den Akku nie vollständig auf und entlädt ihn auch nichtvollständig, das heißt man sollte immer dafür sorgen, dass der Akku in einemBereich von 30 bis 70 Prozent aufgeladen ist. Man sollte den Akku nach einererfolgten Ladung vom Ladegerät entfernen, nicht dauerhaft angeschlossen lassenoder gar über Nacht aufladen."Sprecher: Auch beim Aufladen von Akkus gilt: Besser einmal mehr als zu wenigaufpassen. Was sollte man beachten, damit nichts passiert?O-Ton Florian Hockel: 15 Sekunden"Man sollte auf jeden Fall nur Originalzubehör verwenden, um den Akku zubetreiben beziehungsweise aufzuladen. Man sollte den Akku nur beaufsichtigtladen, die Geräte dabei niemals abdecken oder das Ganze auf einer leichtentflammbarer Oberfläche ablegen."Sprecher: Das haben viele von uns schon erlebt, dass sich bei Minusgraden dasHandy unerwartet abschaltet, obwohl der Akku noch nicht leer ist. Warum ist dasso? Schaden extreme Temperaturen dem Akku?O-Ton Florian Hockel: 16 Sekunden"Da ein Akku ja ein sehr, sehr komplexes chemisches Gebilde ist, kann es beistarken Temperaturschwankungen zu einer Vorschädigung der Akkuzellen kommen. Unddies führt dann langfristig zu einem extremen Leistungsverlust und damit zueiner drastischen Reduzierung der Lebensdauer."Abmoderationsvorschlag: Auch schnelle Wechsel zwischen Kälte und hohenTemperaturen sind schlecht für den Akku, berichtet TÜV SÜD. Aber mit unserenTipps sind Sie auf der sicheren Seite.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Dirk Moser-Delarami, Phone: +49 89 5791-1592,Email: Dirk.Moser-Delarami@tuev-sued.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/38406/4472260OTS: TÜV SÜD AGOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell