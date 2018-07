So gut sind europäische Städte an den Fernverkehr angebunden

Berlin (ots) - GoEuro (www.goeuro.de), Reiseplattform für Bahn,Bus und Flug, hat in einer Erhebung 35 europäische Städtehinsichtlich ihrer Anbindungen an Flughäfen, Bahnhöfe und Busbahnhöfeverglichen. Die Stadt mit der besten Anbindung an den Nah- undFernverkehr in Europa ist Amsterdam. Hier können Flughafen undBahnhöfe vom Stadtzentrum aus in durchschnittlich unter zehn Minutenerreicht werden. Am meisten Zeit für die An- und Abreise müssenReisende in Mailand einplanen. In Deutschland ist Hamburg am bestenangebunden und schafft es im Gesamtranking auf den sechsten Platz.München ist deutschlandweit das Schlusslicht und besetzt in derGesamtwertung den neunten Platz.Amsterdam ist der Champion EuropasDie beste Reise-Infrastruktur hat die holländische HauptstadtAmsterdam. Hier erreichen Reisende alle Fernverkehrsanbindungen inunter zehn Minuten Fahrzeit: Der Flughafen etwa ist vom Stadtzentrumaus in sechs Minuten erreichbar. Das Gleiche gilt für die Anbindungzum Fernverkehr mit Bahn und Bus.Knapp dahinter in der Gesamtwertung liegt die Schweizer MetropoleZürich: Für die Fahrt zum Flughafen müssen nur 18 Minuten eingeplantwerden. Wer mit dem Zug oder Bus ankommt, ist in zwei Minuten imZentrum. Auf Platz drei liegt Manchester in Großbritannien. Hierbraucht man 22 Minuten zum Flughafen und sechs Minuten zumHauptbahnhof. Fünf Minuten dauert der Weg vom Busbahnhof in dieStadt.Mehr als 45 Minuten vom Flughafen ins StadtzentrumMailand eignet sich für alle, die es eilig haben, weniger gut. ZumFlughafen nimmt die Fahrt 47 Minuten in Anspruch - damit belegtMailand bei der Flughafenanbindung den Schlussrang. Auch für dieFahrt mit dem Bus ist die Anreise in die Innenstadt vergleichsweiselang: Vom Busbahnhof dauert es 31 Minuten ins Zentrum. Im Schnittsind die Busbahnhöfe in allen anderen Städten in unter 10 Minutenerreichbar.Warschau hat ähnlich ungünstige Voraussetzungen für einenschnellen Kurztrip wie Mailand. Zum Flughafen brauchen Reisende vomStadtzentrum aus ebenfalls über eine Dreiviertel Stunde (46 Minuten).Der Hauptbahnhof ist 13 Minuten, der Busbahnhof 18 Minuten vomStadtzentrum entfernt.Hamburg ist Spitzenreiter in DeutschlandDen Flughafen erreicht man in nur 20 Minuten, Bus- undHauptbahnhof in 12 bzw. 10 Minuten vom Stadtzentrum aus. Unter dendeutschen Städten ist Hamburg damit die am besten angebundene Stadtfür Reisende. Deutsche Städte haben es in der Gesamtwertung nicht aufdas Podest geschafft: Hamburg teilt sich den sechsten Platz unteranderem mit dem kleinen Kurort Karlsbad in Tschechien, Krakau undBrüssel.Den letzten Platz in Deutschland besetzt, einen Rang nach Berlin,die bayerische Hauptstadt München. Eine Fahrt vom "Franz JosefStrauß" Flughafen in die Innenstadt dauert 41 Minuten. Der MünchnerHauptbahnhof liegt acht Minuten vom Zentrum entfernt, der Busbahnhofnur zwei. In der Gesamtwertung landet München gemeinsam mit Alicanteund Rom auf Platz 9 und liegt damit immerhin sieben Plätze vorSchlusslicht Mailand.Information zur ErhebungInsgesamt wurden 35 europäische Städte aus 12 Ländern verglichen.Pro Land wurden die drei Städte mit der höchsten Anzahl vonÜbernachtungen analysiert. Für die Lokalisierung des Stadtzentrumsund die Ermittlung der verschiedenen Transportwege sowie deren Dauer,wurde Google Maps verwendet (27.06.18, 16 Uhr). Standen mehrereRouten zur Auswahl, wurde die jeweils schnellste mit den öffentlichenVerkehrsmitteln oder zu Fuß, ohne Einbezug von Taxis, gewählt. Um dieStädte in einem Gesamtranking zu vergleichen, wurde der Mittelwertder Anreisezeiten für Flughafen, Bahn- und Busbahnhof errechnet.Mehr Informationen zur Erhebung und die Übersicht des Rankingsfinden Sie hier: https://www.goeuro.de/reisen/Über GoEuroGoEuro ist eine Reiseplattform, die es ihren Nutzern ermöglicht,Bahn-, Bus- und Flugverbindungen in ganz Europa zu suchen und zubuchen. In Partnerschaft mit mehr als 600 europäischenTransportunternehmen revolutioniert GoEuro mit mehr Transparenz undeinfacher Buchung die Reiseplanung von Ort zu Ort. Die Nutzererhalten eine Übersicht der besten Bahn-, Bus- und Flugverbindungen,abhängig von Kosten, gesamter Reisezeit und kombiniertenTeilstrecken. Damit entfällt das mühselige Suchen und Vergleichendutzender Webseiten unterschiedlicher Anbieter. Mit GoEuro ist Reiseneinfach, flexibel und persönlich. Beim Reise-Startup mit Sitz inBerlin arbeiten momentan 300 Mitarbeiter aus über 40 Ländern. Das imJahr 2013 gegründete Unternehmen erhielt Im Oktober 2016 eineInvestition von insgesamt 70 Millionen US-Dollar von Investoren rundum Silver Lake Kraftwerk und Kleiner Perkins Caulfield & Byers. Zuden Investoren zählen unter anderem auch NEA und Goldman Sachs.Pressekontakt:PIABO PRSophie KohoutekE-Mail: goeuro@piabo.netTelefon: +49 (0)30 2576 205 26Original-Content von: GoEuro, übermittelt durch news aktuell