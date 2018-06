So groß wie eine Giraffe / Die Traum-Dimensionen der Millionen-Pools (FOTO)

Münster (ots) -Ein Mega-Jackpot von 90 Millionen Euro lockt diese Woche bereitszum dritten Mal in Folge - diese Situation ist bislang einzigartig inder Geschichte des Eurojackpots. Ebenso geschichtsträchtig ist dasWetter, das uns die vergangenen Wochen in ganz Deutschland begleitethat: Wetterexperten erklärten, dies sei der heißeste Mai seit 130Jahren gewesen. Für alle, die sich in den letzten TagenPlanschbecken, Swimmingpool und Co. zugelegt haben, gibt es eineMöglichkeit der Wiederverwertung mit Augenzwinkern.Denn im aktuellen Eurojackpot befinden sich 90 Millionen Euro -eine Summe, die man sich kaum vorstellen kann. Um dieMillionen-Dimension dieses Gewinns zu verdeutlichen: Würde man diesenMega-Jackpot in Ein-Euro-Stücken in einen Pool mit einem Durchmesservon 4 m schütten, müsste er 7,16 m hoch sein. Lediglich eineausgewachsene Giraffe könnte da noch einen Blick auf den Gewinnwerfen, vorausgesetzt, der Pool hat keine durchsichtigen Wände.Das Beste an dem Eurojackpot-Pool ist, dass das nächst kleinereBecken das Geld auffängt, das nicht mehr in das große Becken passt.So geht es am kommenden Freitag auch mit der Gewinnklasse 2, wenndort ein zweiter Jackpot von 22 Millionen Euro wartet, die ebenfallseine schöne Aussicht auf seinen eigenen Jackpot-Pool bietet: Beieiner Höhe von 1,75 m könnte man selbst mit wenig Aufwand einen Blickins Becken wagen. Viel Spaß beim Träumen!Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deeurojackpot.spiegel.deOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell