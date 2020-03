So generiert BMW CS durch Marketing Automation höhere Umsätze und stärkt die Kundenbindung

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

Bonn (ots) - In der Case Study zeigt artegic, wie BMW CS durch automatisierte Car Handover Anniversary Mails die Kundenbindung steigert und höhere Umsätze generiertBMW Group Central and Southeastern Europe (BMW CS) überrascht die Kunden der elf angeschlossenen Märkte ein Jahr nach einem Automobilkauf mit einer Jubiläumsmail (Car Handover Anniversary) und einem Rabattangebot für den BMW ConnectedDrive Service oder den BMW Lifestyle Shop. Das Mailing ist nach dem erworbenen Fahrzeugtyp individualisiert.Ziel der Kampagne ist u.a. die Stärkung der Kundenbindung im After-Sales sowie die Generierung von zusätzlichen Umsätzen und die Bekanntheitssteigerung von ConnectedDrive.Die Umsätze im BMW ConnectedDrive Store konnten durch die Car-Handover-Anniversary-Kampagne signifikant gesteigert werden. Die Mailings erreichten Öffnungsraten von über 65 Prozent und Klickraten von über 21 Prozent. Durch den Einsatz der artegic ELAINE® Marketing Automation konnten Workflows stark vereinfacht und Aufwände reduziert werden."Die BMW Car Handover Anniversary E-Mail ist ein gutes Beispiel für eine einfach umzusetzende aber trotzdem hoch effektive Kampagne zur Stärkung der Kundenbindung und Erhöhung der Unternehmensumsätze," so Barbara Istenic, Customer Experience Specialist, BMW CS. Case Study zum DownloadDie vollständige Case Study gibt es zum Download unter https://www.artegic.com/de/bmw-cs-case-study/Über die artegic AGartegic unterstützt Marketer beim Aufbau von kundenzentriertem, digitalen, Best-In-Class-Dialogmarketing. Mit 15 Jahren Erfahrung im Bereich Marketing Engineering umfasst artegics Leistungsportfolio Beratung, IT-Integration und Technologie für Realtime Marketing Automation und Online CRM. Kern von artegics Leistungen ist die vielfach prämierte ELAINE® Realtime CRM Automation Suite für beeindruckendes digitales Cross Channel Dialogmarketing in Echtzeit, die 2015 von der Fachpresse zur besten europäischen Marketing Suite für kundenzentriertes Marketing gekürt wurde. Darüber hinaus ist artegic vom TÜV Rheinland unternehmensweit nach dem internationalen Standard für IT- und Datensicherheit ISO/IEC 27001 zertifiziert.Pressekontakt:artegic AGZanderstraße 753177 BonnHerr Sebastian PieperTel: +49(0)228 22 77 97-0Fax: +49(0)228 22 77 97-900pr@artegic.de https://www.artegic.comTwitter: http://twitter.com/artegicFacebook: http://facebook.com/artegicWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/61233/4550559OTS: artegic AGOriginal-Content von: artegic AG, übermittelt durch news aktuell