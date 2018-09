So gelingt der perfekte Shisha-Abend

Würzburg (ots) - Für Anfänger und Fans der gepflegtenShisha-Kultur hat www.Sheesha24.de die wichtigsten Tippszusammengefasst, mit denen jeder Zug an der blubbernden Wasserpfeifegarantiert Spaß macht.1. Die richtige Pfeife wählenWasserpfeifen von minderwertiger Qualität bieten oft nur kurzeFreude. Kleine undichte Stellen und Rost können den Durchzugeinschränken und den Geschmack verfälschen. Sheesha24.de empfiehlt,sich für ein höherwertiges Modell von einem renommierten Herstellermit guter Materialqualität zu entscheiden. Je massiver, desto besser!2. Das perfekte SetupDanach kommt es auf die Kohle und den Tabak an. Naturkohle lässtsich schwerer entzünden, hat im Gegensatz zur selbstzündenden Kohleaber keinerlei Beigeschmack und ermöglicht einen längeren Genuss.Beim Tabak gilt: Je feuchter, desto besser. Liegt derFeuchtigkeitsgehalt bei unter 20%, sollte mit Molasse vonSheesha24.de nachgeholfen werden. Auch Dampfsteine können eineleckere Alternative sein.3. ExperimentierenVon der Kombination mehrerer Tabaksorten, bis hin zur aromatischenVerfeinerung der Bowl-Füllung - die unendlichen kreativenMöglichkeiten machen den Shisha-Genuss immer wieder zum Abenteuer.Für neue Ideen bieten Online Shops wie Sheesha24.de eine breiteAuswahl mit interessantem Zubehör.4. Wert auf Atmosphäre legenEin Shisha-Abend sollte bestenfalls an einem ruhigen Ort mitausreichender Belüftung stattfinden. Gedämpftes Licht und entspannteMusik passen zur Atmosphäre. Snacks und Getränke dürfen auch nichtfehlen - spätestens, wenn der Hals vom längeren Rauchen beginnt,trocken zu werden.5. Pflege nicht vernachlässigenNur wenn die Wasserpfeife regelmäßig gereinigt wird, kann siejahrelang Freude bereiten. Mit passenden Bürsten und Pflegemittelnvon Sheesha24.de geht die Pflege leicht von der Hand.Über Sheesha24.deOnline und in der Geschäftsstelle in Hausen bei Würzburg bietetSheesha24.de eine umfassende Auswahl hochwertiger orientalischerWasserpfeifen von bekannten Herstellern in verschiedenenPreisklassen. Mit vielen Zubehörprodukten, Tabaksorten und Kohlenzählt Sheesha24.de für die wachsende Anhängerschaft der Shishakulturzu den bevorzugten Online-Shops in Deutschland.Kontakt:Sheesha24.deNipro GmbHAm Wiesenweg 2497262 HausenTel.: +49 (0)9367 98561-24Fax: +49 (0)9367 98561-25eMail: info@sheesha24.deInternet: www.sheesha24.deOriginal-Content von: Sheesha24.de, übermittelt durch news aktuell