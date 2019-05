So gelingt der Klimaschutz zu Hause / Wie sich eine energetische Modernisierung planen lässt

München (ots) - Klimaschutz ist ein Thema, das viele Menschenbewegt. Etwa ein Viertel des gesamten Endenergieverbrauchs inDeutschland fällt in privaten Haushalten an. Und davon wiederumwerden laut Umweltbundsamt mehr als zwei Drittel zum Heizenverwendet. Wer sein Zuhause modernisiert, kann Heizkosten sparen,seine Wohnqualität erhöhen, die Energiewende in Deutschlandvoranbringen und so das Klima schonen. Mit welchen KostenHausbesitzer rechnen sollten und welche Energieeinsparungunterschiedliche Maßnahmen bringen können, erklärt die LBS Bayern.Bei neuen Häusern gehört es mittlerweile zum Standard, erneuerbareEnergien einzubinden. In vielen älteren Gebäuden ist das nicht derFall. Wer eine Solaranlage zur Unterstützung der Heizung nachrüstenmöchte, muss - je nach Fläche - mit Kosten bis zu etwa 10.000 Eurorechnen. Dafür lassen sich etwa zehn bis 20 Prozent Energieeinsparen. Soll auch die zugehörige Heizung erneuert werden, müssenebenfalls rund 10.000 Euro kalkuliert werden. Gegenüber einerveralteten Anlage kann das aber eine Energieeinsparung von bis zu 30Prozent bringen, wie die LBS Bayern erläutert.Damit die Wärme im Haus bleibt, bietet sich ein Austausch derFenster an, für den eine Größenordnung von etwa 500 Euro pro Fensteranfällt. Dem stehen ungefähr fünf Prozent Energieeinsparunggegenüber. Einen großen Effekt hat die Dämmung der Außenwand, dieetwa 160 Euro pro Quadratmeter kostet und bis zu 20 Prozent Energieeinsparen kann.Die angegebenen Kosten und Energieeinsparwerte dienen derOrientierung. Die genauen Kosten und Energieeinsparungen hängen vomEinzelfall ab. Ein kostenloser Renovierungskostenrechner der LBS imInternet bietet zu weiteren Umbaumaßnahmen wie Dachausbau,Wintergartenanbau oder Badrenovierung Kalkulationshilfen unterwww.lbs.de/renovierungskosten-rechner.Bausparer können sich die derzeit historisch niedrigen Zinsenlangfristig für eine Renovierung sichern. Die Zinsen für einBauspardarlehen, das auch für Modernisierungen eingesetzt werdenkann, sind bis zur letzten Rate fest. Wer sofort modernisieren möchteund nicht mit einem Bausparvertrag vorgesorgt hat, kann über eineLBS-Sofortfinanzierung von einem günstigen und zinssicheren Darlehenprofitieren.Pressekontakt:LBS BayernDominik Müller / Referat UnternehmenskommunikationTel.: 089 / 411 13 - 62 23E-Mail: presse@lbs-bayern.deOriginal-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell