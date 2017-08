So gelingt die Finanzierung / Die wichtigsten Tipps für Bauherren und Immobilienkäufer

München (ots) - Das eigene Zuhause ist für die meisten Menschendie größte Anschaffung im Leben. Die LBS Bayern gibt Tipps, woraufbei der Finanzierung von Haus oder Wohnung zu achten ist.EigenkapitalZu einer soliden Finanzierung gehört ausreichendes Eigenkapital.Etwa 20 Prozent sollten es im Normalfall mindestens sein. Das heißt:Bei Kosten von 300.000 Euro sollte man 60.000 Euro an Erspartemmitbringen. Guthaben auf einem Bausparvertrag zählen dazu.TilgungImmobilienfinanzierer können sich dank der niedrigen Zinsen höhereKreditsummen leisten als vor einigen Jahren. Darin liegt beiAnnuitätendarlehen aber auch ein Risiko, das vielen nicht bewusstist: Je niedriger die Zinsen sind, desto länger dauert bei gleicherprozentualer Anfangstilgung die Entschuldung, erklärt die BayerischeLandesbausparkasse. Wer ein Darlehen über 200.000 Euro aufnimmt miteiner jährlichen Anfangstilgung von einem Prozent benötigt bei einemZinssatz von sechs Prozent gut 32 Jahre, bis er schuldenfrei ist. Beieinem Zinssatz von nur drei Prozent benötigt er bei einem ProzentAnfangstilgung mehr als 46 Jahre. Da bei niedrigeren Zinsen diemonatliche Belastung deutlich geringer ist, sollte dieser Spielraumzu höheren Tilgungssätzen genutzt werden, empfiehlt die LBS Bayern.Nur so kann eine schnelle und günstige Rückzahlung des Darlehenserreicht werden und das Risiko einer steigenden Belastung nach Ablaufder Sollzinsbindung reduziert werden.ZinssicherungWann die Zeit der Niedrigzinsen endet, kann niemand voraussehen.Wer seine Finanzierung mit einem Bausparvertrag kombiniert, kann sichdas heutige niedrige Zinsniveau bis zur letzten Rate sichern, auchwenn diese erst in 20 oder 25 Jahren fällig ist. Diese Zinssicherungist im jetzigen Umfeld besonders attraktiv. Für Haushalte, die ihreFinanzierung bei einem deutlichen Zinsanstieg nicht mehr tragenkönnten, ist eine langfristige Zinssicherung sogar von existenziellerBedeutung.FörderungDie staatliche Wohnriester-Förderung kann bei einerEigenheimfinanzierung Vorteile von mehreren zehntausend Euro bieten.Das spart Zinsen und verkürzt die Finanzierungslaufzeit erheblich,erklärt die LBS Bayern. Wohnriester kann sich für Familien mitKindern ebenso lohnen wie für Besserverdiener. Es bestehen keineEinkommensgrenzen.BeratungAngesichts der großen Nachfrage nach Wohnimmobilien ist es oftnicht leicht, an das Wunschobjekt zu kommen. Sinnvoll ist es deshalb,sich bereits im Vorfeld ausrechnen zu lassen, wie viel Immobilie mansich leisten kann und wie die Finanzierung optimal gestaltet wird.Eine solche Berechnung bieten zum Beispiel die Sparkassen und die LBSkostenlos an. Dadurch kann man die Suche zielgerichtet gestalten. Undwenn man dann auf das passende Objekt stößt, verliert man keine Zeitmehr und hat so vielleicht einen Vorteil gegenüber anderenKaufinteressenten.Pressekontakt:LBS Bayernpresse@lbs-bayern.de089 / 4 11 13 - 6092Original-Content von: LBS Bayerische Landesbausparkasse, übermittelt durch news aktuell