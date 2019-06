So gelingt der Familienurlaub

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Endlich Urlaub! Jeder hat seine eigenen Erwartungen an die Ferienund die sind nicht immer kompatibel mit denen der anderenFamilienmitglieder, und da ist Stress oft vorprogrammiert. Wie manihn vermeiden kann und der Familienurlaub gelingt, berichtet MarcoChwalek:Sprecher: Wenn man mit Kind und Kegel Urlaub macht, sollten esauch die schönsten Wochen des Jahres werden. Das ist eine Falle, indie viele Familien schon im Voraus tappen, erklärt uns Peggy Elfmann,stellvertretende Chefredakteurin vom Apothekenmagazin Baby undFamilie:O-Ton Peggy Elfmann: 16 Sekunden"Natürlich möchte man, dass die gemeinsamen freien Tage besondersschön werden. Aber man sollte nicht zu hohe Erwartungen in den Urlaubsetzen, die dann nicht erfüllt werden können. Denn die Familieverbringt in den Ferien viel mehr Zeit miteinander als im Alltag, unddas kann oft zu Spannungen oder sogar Streit führen."Sprecher: Und da stellt sich die Frage, sollte man in den Ferientatsächlich alles gemeinsam machen?O-Ton Peggy Elfmann: 15 Sekunden"Ein klares Nein. Jeder sollte auch mal Zeit nur für sich haben.Die Kinder lieben es, wenn sich ein Elternteil exklusiv mit ihnenbeschäftigt, mit ihnen spielt, schwimmt oder wandert. Und auch fürdie Eltern ist es wichtig, dass sie Zeit für sich als Paar haben."Sprecher: Damit die beiden ein paar Stunden für sich haben,brauchen sie einen vertrauten Babysitter und schnell kommt die Ideeauf, mit anderen zu verreisen:O-Ton Peggy Elfmann: 18 Sekunden"Um zum Beispiel mit den Großeltern in den Urlaub zu fahren,sollte man vor den Ferien schon alle wichtigen Dinge besprechen undgute Absprachen treffen. Am besten verbringt man erstmal eingemeinsames Wochenende miteinander, um zu testen, wie man sichverträgt. Auch die Interessen sollten ähnlich sein, sonst kann esschwierig werden und zu Streit kommen."Abmoderationsvorschlag:Damit es mit der Erholung klappt, sollte man nicht erreichbar seinund am besten das Handy ausschalten und keine Dienstmails abrufen,rät Baby und Familie.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell