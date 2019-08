So gelingt Crowdfunding: Nachhaltige Nudelproduktion überzeugt Investoren - 6% Zinsen jährlich bis 2025 - Bestnote von Investmentcheck (FOTO)

Wegberg/Erkelenz (ots) -Man nehme: Unternehmer wie das Ehepaar Reinhold und DomenicaMüller, die auf Nachhaltigkeit und Regionalität setzen, ein bewährtesProdukt mit "gläserner" Herstellungskette und erkennbaremWachstumspotenzial, dazu eine attraktive Verzinsung von 6% jährlichund transparente Kommunikation. Mehr als 250 Anleger sind von diesemKonzept der Firma Landhaus Teigwaren Müller GmbH & Co. KG bereitsüberzeugt und haben in die Zukunft des Nudelherstellers investiert.Innerhalb von 35 Tagen kamen über 274.000 Euro auf der PlattformEconeers zusammen. Das aktuelle Investitionsangebot endet am 6.September 2019. Mit einer Bestnote bewertet investementcheck.de, dasunabhängige Finanzportal für Kapitalanlageprodukte, diesesCrowdfunding-Angebot: Landhaus Teigwaren Müller ist dort unter den"Aktuellen 5 Sterne Produkten" gelistet und als einziger der 65aktuellen Emittenten mit einer 4,5-Sterne-Bewertung ausgezeichnetworden.Das Unternehmerehepaar Müller nutzt Crowdfunding stattBankdarlehen für seine Firma, um sich eine breitere Kapitalbasis fürkünftiges Wachstum zu schaffen und gleichzeitig den Bekanntheitsgradseiner Produkte zu steigern sowie neue Kunden zu gewinnen. Ein Teilder Crowdfunding-Investitionen soll in die Erhöhung desUmlaufkapitals für die Rohwaren-Beschaffung fließen. So könnenweitere Aufträge angenommen und die Skaleneffekte zum Erwirtschafteneiner höheren Marge genutzt werden.Selbst im Hochsommer ist die Firma auf Wachstumskurs. DieUmsatzzahlen von 2019 zeigen innerhalb der ersten 7 Monate einedeutliche Steigerung von durchschnittlich 59% gegenüber denVorjahresmonaten. In den vergangenen zwei Wochen wurden 15 neueMärkte als Kunden gewonnen. Sehr weit fortgeschritten sind auch dieVerhandlungen über neue Listungen mit einer großenLebensmitteleinzelhandels-Zentrale. "Die Gespräche stehen kurz vordem erfolgreichen Abschluss", so das Unternehmerehepaar. Nachhaltigengagieren sich beide auch gegen die Plastik-Flut: Als derzeiteinziger Lieferant versorgt die Nudelmanufaktur seit kurzem ihreKunden auf Wunsch mit Großverbraucher-Verpackungen in neuenFSC-zertifizierten Papierbeuteln. Gastronomie und Unverpackt-Lädenkönnen 21 Artikel "im Paket" bestellen: 6-mal Dinkel, 2-mal Vollkorn,9-mal Eiernudeln und 4-mal Hartweizengrieß.Pressekontakt:Reinhold und Domenica Müller, Rebhuhnweg 33, 41844 Wegberg,Tel: +49 2434 99 28 006; Mobil: +49 152 08553106;E-Mail: info@muellernudel.deOriginal-Content von: Landhaus Teigwaren Müller, übermittelt durch news aktuell