So geht digital - Videoconferencing made in Germany / alfaview® im Juni auf der CeBIT 2018 in Hannover (FOTO)

alfaview® Video Conferencing Systems aus Karlsruhe präsentierenzur 23. CeBIT neben ihrer bewährten Videokonferenzplattform die neueTabletversion.Digitale Lern- und Arbeitsweltalfaview® bietet einen echten Mehrwert für das Büro von heute undmorgen, denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Meetings, einerSchulung oder einer Konferenz sehen und hören sich gegenseitig imgesamten Team. Bild und Ton sind live, lippensynchron und inFernsehqualität. So können Unternehmen, Institutionen undBildungseinrichtungen ihre Teams und Angebote flexibel vernetzten unddabei Ressourcen wie Arbeitszeit und Reisekosten einsparen.Neue Konzepte für das Büro der ZukunftMittels alfaview® bietet sich auch das Arbeiten aus demHome-Office an - audiovisuell vernetzt und bei gleichbleibenderQualität werden die Kolleginnen und Kollegen problemlos in dieMeetings hinzugeschaltet. Ganz gleich ob im Büro, von zuhause ausoder auf Reisen, alfaview® bietet eine schlanke Lösung, sich schnellund einfach mit dem eigenen Team oder der Schulungsgruppe zuvernetzen. Das professionelle Online-Tool alfaview® besticht durchein klares und selbsterklärendes Design. Ein klarer Vorteil, auch füreinen firmenübergreifenden Einsatz, da keine aufwendige Einarbeitungin die Benutzeroberfläche und keine spezielle Hardware nötig sind.Effiziente Kommunikation und WeiterqualifizierungEntwickelt wurde das Videokonferenzsystem von alfatraining, einemBildungsunternehmen, das seit 2010 ausschließlich Präsenzkurse mitalfaview® anbietet und täglich 2000 Personen über dieLive-Videoplattform schult. Mit alfaview® Video Conferencing Systemskönnen 20, 50, 100 oder mehr Videos live, gleichzeitig und inverblüffender Qualität übertragen werden. So gelingt die digitaleUnternehmenskommunikation und so machen Online-Schulungen auchwirklich Spaß. Interaktion und Effizienz für mehr Agilität - dasbeeindruckt sowohl private Nutzer als auch Business Professionals.Vom 11. bis 15. Juni 2018 steht die CeBIT in Hannover an -Innovation und Digitalisierung stehen im Fokus der großenTechnologiemesse mit internationalen Ausstellern, einer Vielzahl anVorträgen und Workshops rund um die digitale Wirtschaft. Besuchen Siealfaview® auf der CeBIT in Halle 17 an Stand D40 und überzeugen Siesich selbst von Videoconferencing made in Germany.