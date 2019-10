So geht Deutschland mit Konvertiten und verfolgten Christen um - Pressekonferenz am 28.10. in Berlin / Open Doors Bericht zur Situation von 6.516 Konvertiten in 179 Kirchengemeinden

Kelkheim (ots) -Das Hilfswerk für verfolgte Christen Open Doors nimmt mit einerrepräsentativen Erhebung Stellung zur aktuellen Situation vonFlüchtlingen, die sich dem christlichen Glauben zugewandt haben.Dabei geht es auch um den vielfach geäußerten Vorwurf, dieseKonvertiten würden einen Glaubenswechsel lediglich aus asyltaktischenGründen vortäuschen.Gemeinsam mit Partnern hat Open Doors eine Befragung von 179Gemeinden verschiedener Kirchen durchgeführt und die Daten zurasylrechtlichen Situation von 6.516 Konvertiten erfasst. Dieausgewerteten Daten werden bei einer Pressekonferenz am 28. Oktoberum 10 Uhr im Haus der Bundespressekonferenz, Schiffbauerdamm 42, Raum1-2, in Berlin vorgestellt und als Bericht veröffentlicht.Pressekonferenz mit Bericht zur Untersuchung der Situation vonKonvertitenAuf dem Podium der Pressekonferenz stehen folgende Ansprechpartnerzur Verfügung:Volker Kauder MdB - CDU/CSU-Fraktion, für Werte, Religionsfreiheit,verfolgte ChristenDr. Gottfried Martens - Pfarrer der Ev.-Luth. Dreieinigkeits-GemeindeBerlin-SteglitzDr. Reinhardt Schink - Generalsekretär der Deutschen EvangelischenAllianzDr. Detlef Blöcher - Autor mehrerer internationaler StudienAdo Greve - Pressesprecher Open Doors DeutschlandAnmeldung für Medienschaffende bitte unter pressebuero@opendoors.de.Mehrere Tausend Muslime, die in den letzten Jahren als Flüchtlingenach Deutschland gekommen sind, haben sich dem christlichen Glaubenzugewandt, für den sich viele von ihnen bereits in ihrenHerkunftsländern geöffnet hatten. Taufen ließen sich die meistenjedoch erst in Deutschland, da sie die Verfolgung wegen Abfall vomIslam in ihrem Heimatland fürchteten. Ihren Glaubenswechsel machtensie in Asylverfahren geltend.Der wurde bis etwa Mitte 2017 in vielen Fällen anerkannt und damitein Schutzstatus begründet. Die für die Konvertiten zu erwartendeVerfolgung aus Glaubensgründen in ihren Herkunftsländern stand außerFrage. Heute jedoch wird ihnen vom Bundesamt für Migration undFlüchtlinge (BAMF) nur noch in wenigen Fällen Schutz gewährt. Etwasbesser ist die Schutzquote für Konvertiten bei Verwaltungsgerichten,wo sie gegen ihre Ablehnungsbescheide geklagt haben.Abschiebepraxis im Widerspruch zur ReligionsfreiheitDas Menschenrecht auf Religionsfreiheit schließt den Glaubenswechselein und soll gerade auch Konvertierten ermöglichen, ihren Glauben zuleben, alleine und in der Gemeinschaft, privat wie öffentlich. Jedochin ihren islamischen Herkunftsländern werden Christen und besondersKonvertiten schwer verfolgt, der Abfall vom Islam gilt alstodeswürdiges Verbrechen. Die Abschiebung von Konvertiten in einesolche Verfolgungssituation widerspricht der Intention desGrundgesetzes sowie den Menschenrechten.Pressekontakt:Für Fotos und Interviews mit Markus Rode wenden Sie sich bitte anunser Pressebüro.Open Doors Deutschland e.V.Postfach 11 42D-65761 KelkheimT +49 6195 6767-180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deOriginal-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell