So geht Bildung richtig! Thüringer Bildungskonferenz des BVMW und der Bildungsallianz des Mittelstands

Berlin (ots) - Die Qualität der Schulbildung bereitet allenSorgen, sei es dem Handwerk, der Industrie oder der Verwaltung.Besonders hart trifft es den Mittelstand: Ausbilder beklagen seitJahren, dass die Voraussetzungen für eine Berufsausbildung oder einStudium nach einem Schulabschluss oft nicht mehr gegeben sind, unddas qualitative Niveau kontinuierlich sinkt.Thüringen bildet keine Ausnahme, obwohl das Land im bundesweitenVergleich den dritten Platz nach Sachsen und Bayern belegt. EinDrittel der Ausbildungsplätze in Thüringen bleibt unbesetzt, zudembricht ein Drittel aller Azubis und Studierenden die Ausbildung bzw.das Studium ab.Was muss die Landespolitik in den kommenden vier Jahren leisten,damit Thüringen auch in Zukunft wieder von einer starken Bildungprofitieren kann?Diese Frage steht im Mittelpunkt einer Bildungskonferenz des BVMWund der Bildungsallianz des Mittelstands zum Thema "So geht Bildungrichtig!"am Mittwoch, 23.10.2019, 19:30 Uhr, im Bildungszentrum Jena -Internationaler Bund, Am Herrenberg 3, 07745 Jena.Nach einem Grußwort von Jenas OB Thomas Nitzsche folgen Impulsevon Jürgen Böhm (Bundesvorsitzender Verband DeutscherRealschullehrer) und Thiemo Fojkar (VorstandsvorsitzenderInternationaler Bund).Auf dem Podium diskutieren Dr. Ute Bergner (GeschäftsführendeGesellschafterin Vacom, Vakuum Komponenten & Messtechnik GmbH),Sebastian Pester (Direktor Leonardo Freie Ganztagsschule,Gemeinschaftsschule Jena), Prof. Dr. Steffen Teichert (RektorErnst-Abbe-Hochschule Jena) und Frank Weingart (SchulleiterStaatliches Berufsbildendes Schulzentrum Jena-Göschwitz).Anmeldung: https://doo.net/veranstaltung/40902/buchungKontakt: Céline D. NickolBVMW Referentin Bildung und DigitalesTelefon: +49 30 533 206 -550E-Mail: celine.nickol@bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: presse@bvmw.deOriginal-Content von: BVMW, übermittelt durch news aktuell