So gefragt wie nie: Wohn-Investments in Deutschland (VIDEO)

Frankfurt/Main (ots) -Der Wohnimmobilien-Markt wird als Assetklasse für Investoren immerattraktiver: Bereits jetzt zeigt sich, dass das Jahr 2018 eines derstärksten Wohn-Investmentjahre überhaupt ist. Nicht nur dieMetropolen boomen, sondern auch die B-Städte, und neben denklassischen Bestandsportfolios drängt ein für Deutschland neuesInvestmentprodukt auf den Markt.Was heißt das konkret? Und welche Rolle spielt dabei dasDauerthema Wohnungsknappheit in den Metropolregionen? ChristophMeszelinsky und Udo Cordts-Sanzenbacher, beide Co-Head ResidentialInvestment, erläutern im Video mögliche Lösungsansätze und zeigenaktuelle Trends im Wohn-Investmentmarkt auf.Pressekontakt:Chantal SchaumHead of Public RelationsBNP Paribas Real Estate Holding GmbHGoetheplatz 4 - 60311 Frankfurt am MainTelefon: +49 (0)69-298 99-948Mobil: +49 (0)174-903 85 77E-Mail: chantal.schaum@bnpparibas.comWeb: www.realestate.bnpparibas.deOriginal-Content von: BNP Paribas Real Estate, übermittelt durch news aktuell