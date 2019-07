So geben Verbraucher im Urlaub richtig Trinkgeld (FOTO)

München (ots) -- In Europa sind fünf bis zehn Prozent Trinkgeld üblich, inAmerika und Afrika bis zu 15 Prozent- CHECK24 wertet Trinkgeldregelungen in 116 Ländern aus- Jetzt noch Last-minute in den Sommerurlaub - Anbietervergleichspart bis zu 60 ProzentOb im Restaurant, Hotel oder Taxi - Trinkgelder sind fast überallüblich. Je nach Reiseland unterscheiden sich die Gepflogenheiten, wasdie Höhe angeht.*)In Europa sind in der Regel zwischen fünf und zehn ProzentTrinkgeld angemessen. Das gilt beispielsweise für Portugal undSpanien, auch wenn eine Servicepauschale teilweise inbegriffen ist.Anders sieht es in Finnland aus: Trinkgeld ist hier unüblich und kannsogar als Beleidigung aufgefasst werden. Vergleichsweise hoheTrinkgelder werden in Großbritannien und der Türkei erwartet,Urlauber sollten dort bis zu 15 Prozent geben.Die übliche Trinkgeldhöhe in Asien liegt bei um die zehn Prozent,in den Vereinigten Arabischen Emiraten gerne auch mal bis zu 15Prozent. Auf den Malediven gibt es meist eine feste Pauschale fürServiceleistungen. In Japan sollten sich Verbraucher zurückhalten:Trinkgeld wird dort als Beleidigung verstanden.In Australien und Ozeanien ist es eher unüblich, einen Obolus zuzahlen. Guten Service können Urlauber aber gerne honorieren. ReisenVerbraucher in die USA oder nach Kanada, sollten sie mit Trinkgeldernin Höhe von 15 Prozent rechnen. Auch in Mittel- und Südamerika istdas Trinkgeldniveau höher als in Europa. Ausnahme ist dieDominikanische Republik mit fünf bis zehn Prozent.Für Service zahlen Urlauber auch in Afrika zehn bis 15 Prozentzusätzlich. Auf den Seychellen und in Marokko genügen aber fünf biszehn Prozent, in Ghana wird üblicherweise nur aufgerundet.Kleinere Beträge sind für Dienstleistungen im Hotel üblich,meistens ein paar Münzen für Kofferträger, Concierges oderZimmermädchen. Die typischen Regelungen für 116 Länder finden Sieweiter unten.Jetzt noch Last-minute in den Sommerurlaub - Anbietervergleichspart bis zu 60 ProzentWer noch keine Reise gebucht hat, sollte jetzt noch zuschlagen.Durch den Vergleich verschiedener Angebote sparen Pauschalurlauberbis zu 60 Prozent der Reisekosten.**) Eine Woche im Fünfsternehotelin der türkischen Urlaubsregion Side & Alanya kostet beispielsweiseinklusive Flug und Transfer beim günstigsten Anbieter 1.645 Euro. Bei teuersten werden 4.102 Euro fällig. 