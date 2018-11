So funktioniert Digital Marketing / MM Flash News vom 15. November 2018 - Eine Produktion von MMflash © 2018 (VIDEO)

Wien (ots) -Alexis Johann, Geschäftsführer von Styria Digital One, ermutigtKMU-Manager beim digitalen Transformationsprozess den ersten Schrittzu setzen, spricht über Chancen und Risiken und gibt Marketern einenLeitfaden für das Marketing im Onlinebereich an die Hand.https://bit.ly/2B9u6LsWeitere Beiträge der aktuellen Sendunghttp://www.medienmanager.at/mm%20flash/Digitale Sprachsteuerung auf dem VormarschBei der JETZT Voice, der Fachkonferenz über digitaleSprachsteuerung lieferte den Teilnehmern im Rahmen von Vorträgen,Panels und Best Practices Inspiration für den Einsatz von digitalerSprachsteuerung und -erkennung im Marketing.https://bit.ly/2PuG6zNEine Produktion von MM flash © 2018Pressekontakt:Daniela PurerMM flashTel +43/1/405 36 10-49E-Mail dp@albatros-media.atOriginal-Content von: Albatros Media GmbH, übermittelt durch news aktuell