So funktioniert der Abbiegeassistent bei Netto Marken-Discount: Honorarfreies Bildmaterial für Journalisten (FOTO)

Maxhütte-Haidhof (ots) -Als Sicherheitspartner des Verkehrsministeriums setzt NettoMarken-Discount auf Abbiegeassistenten für LKW. Das Ziel: DieKomplettausrüstung des Netto-Eigenfuhrparks (ca. 500 LKW) bisspätestens 2019 mit dem wichtigen Sicherheitssystem. Alle 150 seit2017 neu angeschafften LKW sind bereits mit der Technik ausgestattet.So funktioniert der Abbiegeassistent: Im Radkasten des LKW sindzwei Ultraschallsensoren verbaut. Wenn ein Hindernis in den rechtenBereich des LKW beim Rechtsabbiegen kommt, ertönt ein lauterPfeifton. Eine installierte Kamera und ein Bildschirm im Fahrerhausermöglichen zudem eine bessere Übersicht über den "toten Winkel".Die LKW-Flotte von Netto Marken-Discount zählt zu einem dergrößten LKW-Fuhrparks Deutschlands.