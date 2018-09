So fortschrittlich und produktiv wie nie zuvor: Ford enthüllt auf der IAA in Hannover den neuen Transit (FOTO)

Köln / Hannover (ots) -- Transporter-Ikone mit zwei Tonnen Nutzlast beeindruckt, danküberarbeiteter Motoren, mit bis zu sieben Prozent niedrigeremVerbrauch- Erstes Nutzfahrzeug seines Segments mitMild-Hybrid-Dieselantrieb (mHEV) verbessert Kraftstoff-Effizienzim Start-Stopp-Betrieb um bis zu weitere acht Prozent- 136 kW (185 PS) starke Variante des 2,0 Liter großenEcoBlue-Turbodiesels ergänzt Motorenangebot, 10-Gang-Automatikals Option für Transit mit Heckantrieb- Mit frischem Design, modernem Interieur, verbessertenAblagemöglichkeiten und fortschrittlichenFahrer-Assistenzsystemen kommt der Transit Mitte 2019 auf denMarktDer neue Ford Transit feiert auf der InternationalenAutomobil-Ausstellung (IAA) für Nutzfahrzeuge in Hannover seineWeltpremiere (Halle 13, Stand-Nummer C 74). Die größte der viereuropäischen Nutzfahrzeug-Baureihen von Ford überzeugt unter anderemmit integrierter Konnektivität und überarbeiteten Motoren, die nun umbis zu sieben Prozent sparsamer sind als die bisherigen Triebwerke.Hinzu kommt erstmals in der über 50-jährigen Historie derTransporter-Legende eine mHEV-Version (mHEV = mild Hybrid ElectricVehicle), also eine Mild-Hybrid-Dieselvariante, die speziell inStart-Stopp-Situationen wie im innerstädtischen Einsatz eineKraftstoffersparnis von weiteren acht Prozent ermöglicht. Fürniedrigere Betriebskosten sorgt auch das neue FordPass Connect-Modem,das Flottenbetreibern eine punktgenaue Einsatzplanung ihrerFirmenwagen erleichtert.Der neue Ford Transit rollt Mitte 2019 zu den Händlern und führtdie Erfolgsgeschichte dieser Baureihe fort, die sowohl in Europa alsauch in Nordamerika die Marktführerschaft in ihrem Segment übernommenhat. So fanden zwischen Januar und August 2018 rund 67.000 FordTransit-Exemplare in Europa einen Käufer. Dies entspricht einerSteigerung von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum."Der neue Ford Transit ist das ideale Nutzfahrzeug für die moderneGeschäftswelt: robust und praktisch, wie ihn unsere Kunden sichwünschen, mit nochmals niedrigeren Betriebskosten und einerKonnektivität, die für einen effizienten Einsatz sorgt", betontMichael McDonagh, Leitender Ingenieur des weltweitenTransit-Programms bei Ford Europa. "Zugleich gibt Ford mit dem neuenTransit auch in puncto Elektrifizierung das Tempo vor. Die neueMild-Hybrid-Variante ist wie geschaffen für den innerstädtischenLiefer- und Verteilerverkehr."Weiter verbesserte Kraftstoff-Effizienz der EcoBlue-MotorenfamilieFord hat die 2,0-Liter-Turbodiesel der hochmodernenEcoBlue-Motorenfamilie für den Einsatz im neuen Transit weiterverbessert. Das Ergebnis: ein Kraftstoffverbrauch, der - so die Datender Entwickler - im realen Alltagseinsatz gegenüber demVorgängermodell um bis zu sieben Prozent niedriger liegt.Erreicht haben die Ford-Ingenieure diesen Fortschritt zum Beispielüber ein optimiertes Einspritzsystem, das nun mit einem maximalenDruck von 2.200 bar arbeitet und auf diese Weise einen nocheffizienteren Verbrennungsprozess ermöglicht. Hinzu kommen neueStahlkolben mit schlankeren Kolbenschäften (anstelle der bislangverwendeten Aluminium-Komponenten) sowie innermotorische Maßnahmenzur Reduzierung der Reibung.Ebenfalls positiv auf den Wirkungsgrad zahlen die weiteroptimierten Neben-Aggregate ein. So fördert die variable Ölpumpefortan das Motorschmiermittel bedarfsgerecht, und auch dieelektro-mechanische Servolenkung EPAS - die Ford erstmals im Transitmit zwei Tonnen Nutzlast einsetzt - senkt den Energiebedarf. In diegleiche Richtung zielen ein umfassendes Programm zurGewichtsreduzierung, Leichtlauf-Reifen und aerodynamischeVerbesserungen.Weitere Verbrauchssenkungen erreicht Ford durch das automatischeStart-Stopp-System, das für alle Modellversionen des neuen Transitzur Serienausstattung zählt, und der "Efficient Drive Mode". DiesesFahrprogramm gewinnt aus den Informationen des GPS- undNavigationssystems Erkenntnisse über die vorausliegendeStreckencharakteristik und leitet daraus Hinweise für eine nochmalssparsamere Fahrweise ab.Neue Motorvariante mit einer Leistung von 136 kW (185 PS)Das Motorenangebot des neuen Transit mit den Leistungsstufen 77 kW(105 PS)*, 95 kW (130 PS)* und 125 kW (170 PS)* rundet Ford nun miteiner neuen, vierten Variante nach oben ab. Sie leistet 136 kW (185PS)*, das maximale Drehmoment beträgt 418 Nm. Dank einer weiterverbesserten Turbolader-Geometrie steht das Drehmoment - auch bei denanderen drei Leistungsstufen - über einen nochmals breiteren Bereichzur Verfügung.Neben dem serienmäßigen 6-Gang-Schaltgetriebe führt Ford abFrühjahr 2020 für den Transit mit Heckantrieb zudem diehocheffiziente und sehr gut ansprechende 10-Gang-Automatik ein. Übereine adaptive Steuerung passt sie die Schaltvorgänge flexibel derFahrweise und den äußeren Bedingungen an.Erster Mild-Hybrid-Transporter im Transit-SegmentMit einer noch höheren Kraftstoff-Effizienz überzeugt dieinnovative Mild-Hybrid-Diesel-Technologie (mHEV), die Ford als ersterHersteller im Transit-Segment anbietet. Diese Technologie steht fürdie Ford Transit-Varianten sowohl mit Front- als auch mit Heckantriebauf Wunsch zur Verfügung. Dank der mHEV-Technologie ist inSituationen mit häufigem Start-Stopp-Betrieb, wie zum Beispiel iminnerstädtischen Liefer- und Verteilerverkehr, ein zusätzlichesEinsparpotenzial von acht Prozent möglich.Bei der Mild-Hybrid-Diesel-Technologie ersetzt einriemengetriebener Anlassergenerator die konventionelle Lichtmaschine.Er kann Bewegungsenergie in Roll- oder Verzögerungsphasenrekuperieren und in einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Spannungvon 48 Volt speichern. Diese elektrische Energie greift anschließendbei niedrigen Drehzahlen in Beschleunigungsphasen unterstützend einund übernimmt den Antrieb von Neben-Aggregaten. Ergebnis: das Systemsteigert den Wirkungsgrad und verbessert die Verbrauchseffizienz.Hohe Nutzlast dank Leichtbau-KomponentenGeht es um die maximale Nutzlast, zählt auch der neue Transit dankGewichtsoptimierung weiterhin zu den Besten seiner Klasse. Zu denLeichtbau-Komponenten des neuen Transit zählen zum Beispiel die neueAluminium-Motorhaube, formgedrehte Stahlfelgen mit passgenauvariierenden Material-Querschnitten und ein einflutiger Auspufftopfanstelle des bisher genutzten Zweikanalstrangs. Erstmals im FordTransit ersetzt auch eine Spritzwand aus ebenso leichtem wie starkemVerbundmaterial die bislang verwendete Stahlausführung.Bestens vernetzt - das FordPass Connect-ModemFord erweitert das Konnektivitäts-Angebot über sein gesamtesNutzfahrzeug-Modellangebot und bietet für den neuen Transit erstmalsdas FordPass Connect-Modem an. Es ermöglicht Flottenbetreibern inEchtzeit den Zugriff auf Fahrzeugdaten und Dienstleistungen wie FordTelematics und Ford Data Services, die einen noch effizienteren undkostengünstigeren Betrieb des Firmenfuhrparks erlauben und ebenfallsMitte 2019 auf den Markt kommen.Das Modem dient zugleich als Schnittstelle für zahlreicheFunktionen der FordPass Mobile App, mit der sich zum Beispiel dieEinsatzzeit optimieren und unproduktive Standzeiten reduzierenlassen. Externe Elektronik- und Arbeitsgeräte können über das neueprogrammierbare Interface Modul auf die Daten des Ford Transitzugreifen.Hinzu kommen so moderne Technologien wie das Kommunikations- undEntertainment-System Ford SYNC 3 - das sich über einfacheSprachkommandos bedienen lässt - inklusive 8-Zoll-Touchscreen, derfeinfühlig auf Wisch- und Ziehbewegungen reagiert. Dank desintelligenten MyKey-Systems können Fuhrparkverantwortliche zudemfestlegen, dass der Firmenwagen beim Gebrauch bestimmterFahrzeugschlüssel eine definierte Höchstgeschwindigkeit nichtüberschreitet, die Lautstärke der Audioanlage begrenzt bleibt undaktive Sicherheitssysteme sich nicht deaktivieren lassen.Angenehmer Fahrkomfort dank EPAS-Servolenkung und FahrprogrammenSeit mehr als fünf Jahrzehnten setzt der Ford Transit mit immerweiter verfeinerten Fahreigenschaften, die längst das Niveau von Pkwerreichen, Maßstäbe im Transportersegment. Jetzt wird mit derelektro-mechanischen EPAS-Servolenkung der nächste Schritt vollzogen:Über den Einpark-Assistenten erleichtert sie das Rangieren undermöglicht zugleich den Einsatz moderner Assistenzsysteme wie zumBeispiel des Fahrspur-Assistenten.Zudem können Transit-Nutzer je nach Einsatzsituationen erstmalsaus verschiedenen Fahrprogrammen auswählen. Das Angebot umfasst dieModi "Eco" für einen besonders wirtschaftlichen Betrieb, "Winter" fürdie Fahrt auf glatten Straßen und "Anhänger", wenn Trailer gezogenwerden. Bei Modellversionen mit Allradantrieb kommt noch einespezielle "Matsch"-Einstellung für den Fall hinzu, dass schwierigePassagen abseits befestigter Strecken bevorstehen.Umfangreiches Angebot an Fahrer-AssistenzsystemenNochmals umfassender präsentiert sich auch das Angebot anFahrer-Assistenzsystemen für den neuen Transit. Sie helfen, Unfällezu vermeiden beziehungsweise deren Folgen für Mensch und Maschine zuminimieren. Hierzu zählen:- ein Toter-Winkel-Assistent mit Cross Traffic Alert mitzusätzlicher Anhängerkupplungsfunktion (zur Erweiterung desToten-Winkel-Sensorbereichs bei angekoppeltem Anhänger). DieseFunktion kann andere Verkehrsteilnehmer seitlich neben oderhinter dem Transit über eine Länge von bis zu zehn Metererkennen, da das System die Überwachung des Toten Winkels aufden Anhänger erweitert.- der intelligente Geschwindigkeitsbegrenzer, der in Kombinationmit dem Verkehrsschild-Erkennungssystem und der adaptivenGeschwindigkeitsregelanlage den Fahrer vor unbeabsichtigtenTempo-Überschreitungen bewahrt- der verbesserte Fahrspur-Assistent inklusiveFahrspurhalte-Assistent - er erkennt mit Hilfe der Frontkameradie Fahrbahnmarkierung und warnt den Fahrer mit kurzenLenkrad-Vibrationen vor einem unbeabsichtigten Fahrspurwechsel.Zusätzlich fördert eine aktive Lenkunterstützung den Wechselzurück in die Spur.- der Pre-Collision-Assist mit Fußgängererkennung, der Menschenneben oder auf der Straße nun auch bei Nacht erkennt, sobald siesich im Lichtkegel der Scheinwerfer befindenAndere Assistenz-Funktionen des neuen Transit senken dieStressbelastung am Steuer und wirken vorzeitigem Ermüden entgegen,indem sie zum Beispiel Parkmanöver erleichtern und dabei auch dasRisiko teurer Beschädigungen durch Rempler senken:- Front- und Rückfahrkameras mit Split-View-Technologieunterstützen den Fahrer beim Verlassen enger Parklücken oder inKreuzungsbereichen, wenn die seitliche Sicht eingeschränkt ist- Dank der besonders hoch positionierten Rückfahrkamera hat derFahrer auch bei geöffneten Hecktüren ein gute Übersicht beimRückwärtsfahren- eine Einparkhilfe mit zusätzlichen seitlichen Sensoren- ein Aktiver Park-Assistent mit Ein- und Ausparkfunktion, der demFahrer beim Finden einer entsprechend großen Lücke hilft undbeim Manövrieren in Parklücken, die quer oder längs zur Fahrbahnliegen, die Lenkbewegungen übernimmt. Der Auspark-Assistentlenkt das Fahrzeug aus längs zur Straße liegenden Parkbuchtenheraus- das Warnsystem Cross-Traffic-Alert, das beim Rückwärtssetzen auseiner Parklücke auf Fahrzeuge aufmerksam macht, die sichseitlich nähernMarkantes Karosserie-Design mit hohem WiedererkennungswertEin größerer Kühlergrill mit drei besonders markanten Querstrebenkennzeichnet den kraftvollen Auftritt des neuen Ford Transit. Ebensowie der vordere Stoßfänger erhalten auch die Karosserieflächen derFrontpartie eine aerodynamisch geglättete Form, die sich zudemleichter reinigen lässt. Höhere Ausstattungslinien rüstet Fordserienmäßig mit besonders leistungsstarken Bi-Xenon-Scheinwerfern undLED-Tagfahrlicht aus, das eine unverwechselbare Transit-Signaturbesitzt.Komplett überarbeitetes InterieurAnalog zur jüngsten Ford Transit Custom-Generation kommt auch dasneue Flaggschiff der Transit-Familie in den Genuss eines komplettüberarbeiteten Interieurs. Der Armaturenträger wartet mit zahlreichenNeuerungen auf, die insbesondere jene Fahrer ansprechen, die ihrenTransporter auch als mobiles Büro nutzen. Hierzu zählen etwa nochmalsgroßzügigere Ablagemöglichkeiten wie die drei nach oben öffnendenFächer.Die Sitze erhalten eine neue, ergonomische Polsterung undGeometrie, die auch bei langen Arbeitstagen hinter dem Steuerermüdungsfreien Komfort bieten. Dabei gilt ganz generell: Alle imCockpit verwendeten Materialien und Stoffe vereinen ein attraktivesDesign mit großer Robustheit. Die Sitzbezüge beispielsweise hieltenden anspruchsvollsten Verschleißtests stand, die Ford bislangangewendet hat. Ein großes Komfort-Plus speziell im urbanenVerteilerverkehr: Die unter anderem für die Kastenwagen-Versionenverfügbare elektrische Schiebetür auf der Beifahrerseite ist speziellfür die Fahrer von Paket- und Postdiensten eine echteArbeitserleichterung.Mehr als 450 Transit-VariantenWie das Vorgängermodell überzeugt auch der neue Transit wieder miteiner enorm großen Vielfalt. Ford stellt das erfolgreicheNutzfahrzeug erneut mit Front-, Heck- und Allradantrieb zur Wahl.Hinzu kommt ein reichhaltiges Angebot an Karosserie-Optionen(Fahrgestell, Kastenwagen, Kombi, Bus, Einzel- oder Doppelkabine,Pkw- oder Nutzfahrzeugzulassung) mit, je nach Version, bis zu fünfverschiedenen Radständen und drei Dachhöhen. Insgesamt ist der neueTransit in über 450 Varianten lieferbar. Für die wachsende Zahlbesonders anspruchsvoller Kunden, die ihren Transit auch alsrepräsentatives Aushängeschild für das eigene Unternehmen betrachten,bietet Ford in Deutschland über die Ausstattungsversionen "Basis" und"Trend" hinaus auch die besonders umfangreiche Ausstattungslinie"Limited" an.Der neue Transit läuft Seite an Seite mit dem Transit Custom imtürkischen Werk Kocaeli vom Band. Ford hat bereits im vergangenenJahr angekündigt, 52 Millionen Dollar in das Ford Otosan-JointVenture zu investieren, um die Produktionskapazität um 40.000Einheiten auf jährlich 330.000 Fahrzeuge anzuheben.Ford verkauft in Europa vier Nutzfahrzeug-Baureihen: Courier,Connect, Custom und Transit. 