So findet man ein familienfreundliches, kindgerechtes Hotel (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Wenn Eltern im Urlaub relaxen und Kinder spielen und toben können,kommt jeder auf seine Kosten, und das hängt in der Regel auch von derWahl des Hotels ab. Wie man ein familienfreundliches, kindgerechtesHotel findet, weiß Max Zimmermann:Sprecher:Bei der Internetsuche nach einem geeigneten Hotel achtet mannatürlich darauf, dass die Unterkunft nicht an einer befahrenenStraße liegt und dass für die Sicherheit der Kinder gesorgt wird, zumBeispiel bei der Außenanlage. Aber es gibt noch mehr zu bedenken,erklärt uns Chefredakteurin Stefanie Becker, vom Apothekenmagazin"Baby und Familie":O-Ton Stefanie Becker: 20 Sekunden"Man sollte auf die Ausstattung achten, wie Kinderbett, Hochstuhlund Wickelauflage. Und Kinder haben oft zwischen den MahlzeitenHunger und Durst, sodass man schauen sollte, ob das Hotel dafür etwasvorgesehen hat. Natürlich sind auch die Spielmöglichkeiten fürdrinnen und draußen wichtig, und ob das Hotel Freizeitaktivitäten fürdie ganze Familie anbietet."Sprecher:Schön ist es, wenn die Eltern auch mal etwas alleine unternehmenkönnen und die Gewissheit haben, dass ihre Kinder im Kids-Club gutuntergebracht sind:O-Ton Stefanie Becker: 19 Sekunden"Ausgebildete Betreuer sollten sich um die Kinder kümmern und mitihnen in der Muttersprache sprechen können. Es sollten fürunterschiedliche Altersgruppen verschiedene Aktivitäten angebotenwerden. Und damit der Urlaub ein Erfolg wird, sollte man vorab allestelefonisch klären, was nicht klar auf der Homepage beschriebenwurde."Sprecher:Vor Ort sieht alles oft ganz fremd und anders aus für die Kleinenund da sind Mama und Papa sehr wichtig:O-Ton Stefanie Becker: 24 Sekunden"Zuerst sollte man gemeinsam alles erkunden. Und wie schnell sichdas Kind dann eingewöhnt, in die Kinderbetreuung möchte und dortspielen will, das sollten Eltern entspannt abwarten. Auf alle Fällesollten sie dann dort ihre Handynummer hinterlassen, und wenn derNachwuchs früher abgeholt werden möchte als verabredet, dann solltendie Eltern auch unbedingt zur Stelle sein, damit sie das Vertrauendes Kindes nicht enttäuschen."Abmoderationsvorschlag:Auch das Zertifikat "OK für Kids" vom Deutschen Kinderschutzbundund TÜV NORD erarbeitet, ist eine gute Hilfe, ein kindgerechtes Hotelzu finden, berichtet "Baby und Familie".