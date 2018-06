So findet man die besten Dividendenaristokraten mit diesem einfachen System

Was sind Dividendenaristokraten? Einkommensinvestoren sollten in der Lage sein, diese Frage leicht zu beantworten, weil das Kaufen von Dividendenaktien eine Sache, das Besitzen von Dividendenaristokraten eine andere ist. Wenn du dich fragst, warum das so ist, denke daran, dass die S&P-Dividendenaristokraten wie im S&P 500 Dividend Aristocrats Index Unternehmen sind, die ihre Dividenden jedes Jahr in den letzten 25 Jahren oder mehr erhöht haben. Sicherer geht’s nicht.

In diesem Leitfaden werden wir die folgenden Punkte behandeln:

Was sind Dividendenaristokraten?

Was ist der S&P 500 Dividend Aristocrats Index?

Kriterien für Dividendenaristokraten

Kurze Geschichte der S&P-Dividendenaristokraten

Dividendenaristokraten vs. Dividendenkönige vs. Dividendenchampions

Wie viele Dividendenaristokraten gibt es derzeit?

Wie man in Dividendenaristokraten investiert: Aktien vs. ETFs

Wie kann man die besten Dividendenaristokraten finden?

Investitionsidee Nr. 1: Ein langweiliger aber belastbarer Dividendenaristokrat

Investitionsidee Nr. 2: Ein starker neuer Dividendenaristokrat

Investitionsidee Nr. 3: Ein ausgefallener Dividendenaristokrat

Sind Dividendenaristokraten das Richtige für dich?

Was sind Dividendenaristokraten?

Dividendenaristokraten sind Unternehmen im S&P 500, die ihre Dividenden seit 25 Jahren oder mehr in Folge erhöht haben. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf das Dividendenwachstum ausgerichtet sind, unterstützt durch stabile und stetig steigende Cashflows. Die regelmäßigen Dividendenerhöhungen bieten den Einkommensinvestoren daher eine verlässliche und stabile Einnahmequelle, was die Dividendenaristokraten zu einem großartigen Instrument für den langfristigen Vermögensaufbau macht. Es gibt Beweise, die das Argument untermauern: Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index erwirtschaftete in den letzten 10 Jahren jährlich 11,86 % der Gesamtrendite gegenüber 9,17 % der durchschnittlichen jährlichen Rendite des S&P 500.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Dividendenaristokraten immer die Dividende erhöhen oder sie niemals kürzen oder aussetzen werden. In der Tat sind mehrere Aktien im Laufe der Jahre aus dem S&P 500 Dividend Aristocrats Index ausgeschieden, entweder weil sie die Dividende in einem bestimmten Jahr nicht erhöht haben (beachte, dass der Index nur regelmäßige Dividendenzahlungen und keine besonderen Zahlungen berücksichtigt) oder weil die Ausschüttungen reduziert oder ausgesetzt wurden. Auch Kapitalmaßnahmen wie Fusionen, Übernahmen und Abspaltungen können dazu führen, dass eine Aktie aus dem Index fällt.

Dennoch gehören Dividendenaristokraten zu den zweitbesten risikoarmen Dividendenaktien nach den Dividendenkönigen (mehr dazu später), einfach weil 25 Jahre eine wirklich lange Zeit sind und die Unternehmen, die im Jahresvergleich unabhängig von den Konjunkturzyklen ihre Dividenden steigern konnten, nachhaltige Wettbewerbsvorteile und finanzielle Stärke haben müssen.

Wie viele Dividendenaristokraten gibt es derzeit und wie findet man die besten? Bevor ich dir das verrate, ist es wichtig, ein wenig über den Index zu wissen.

Was ist der S&P Dividend Aristocrats Index?

Die Liste der Dividendenaristokraten wird von Standard & Poor’s erstellt, das am 2. Mai 2005 den S&P 500 Dividend Aristocrats Index eingeführt hat, um die Performance von den Unternehmen im S&P 500 zu messen, die ihre Dividenden seit mindestens 25 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht haben. Einfach gesagt, wenn du Aktien finden möchtest, die als Dividendenaristokraten gelten, sieh dir den Index an.

Zwei wichtige Attribute des S&P Dividend Aristocrats Index sind erwähnenswert:

Jede einzelne Aktie im Index wird gleich gewichtet, was einfach bedeutet, dass jede Aktie einen gleichen Anteil am Index ausmacht und somit die Index-Performance gleichermaßen beeinflusst.

Die Aktien sind nach Sektoren diversifiziert, wobei kein Sektor nach dem Global Industry Classification Standard klassifiziert ist und mehr als 30 % des Index ausmacht.

S&P ist davon überzeugt, dass insbesondere Letzteres dem Index hilft, sowohl „nachhaltige Dividendenerträge als auch Wertsteigerungspotenziale“ zu erschließen. Um dir einen Überblick über das Ausmaß der Diversifikation zu geben, findest du hier das Branchenschema des Index zum 31. Mai 2018.







Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index muss mindestens 40 Aktien umfassen. Fällt die Anzahl der Unternehmen mit 25 Jahren aufeinanderfolgenden Dividendenerhöhung unter 40, kann der Index die Unternehmen berücksichtigen, die ihre Dividende seit mehr als 20 Jahren erhöht haben, sofern sie die Kriterien für die Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen. Mit anderen Worten, du hast immer mindestens 40 Dividendenaristokraten zur Auswahl.

Der S&P 500 Dividend Aristocrats Index wird vierteljährlich neu ausbalanciert, um eine gleichmäßige Gewichtung der Komponenten zu gewährleisten. Er wird jedoch nur einmal jährlich, im Januar, überprüft. In diesem Monat werden Aktien nachgekauft und entfernt, je nachdem, ob sie die Kriterien eines Dividendenaristokraten erfüllen. Für die Investoren ist die jährliche Überprüfung ein Check, um festzustellen, ob die Aktien, die sie besitzen, ihren Dividendenaristokratenstatus beibehalten haben und ob neue Aktien in die Liste aufgenommen wurden.

Das bringt uns zur wichtigsten Frage: Welche Kriterien sollte eine Aktie erfüllen, um in den S&P 500- Dividendenaristokratenindex aufgenommen zu werden?

Kriterien für Dividendenaristokraten

Laut der Methodik des S&P 500 Dividend Aristocrats Index erhält eine Aktie den Status des Dividendenaristokraten, wenn sie:

Mitglied im S&P 500 ist,

mindestens 25 Jahre lang in Folge die Dividende erhöht hat,

die Marktkapitalisierung zum Stichtag der Neugewichtung mindestens 3 Mrd. US-Dollar beträgt,

einen durchschnittlichen täglichen Handelswert von mindestens 5 Mio. US-Dollar für die drei Monate vor dem Stichtag der Neugewichtung hat.

Für die Einkommensinvestoren ist es wichtig, die ersten beiden Punkte im Auge zu behalten, da die beiden anderen eher technischer Natur sind. Die um den Streubesitz bereinigte Marktkapitalisierung umfasst beispielsweise nur die Anzahl der zur Verfügung stehenden Aktien und schließt die Aktien aus, die von „Kontrollgruppen, anderen börsennotierten Unternehmen oder staatlichen Stellen“ gehalten werden, laut S&P. Ebenso bezieht sich der durchschnittliche tägliche Handelswert auf die Gesamtanzahl der Aktien, die an einem bestimmten Tag den Besitzer wechseln oder verkauft und gehandelt werden.

Interessanterweise wurde der S&P 500 Dividend Aristocrats Index 2005 eingeführt, um den Investoren die Möglichkeit zu geben, Dividendenaristokraten zu verfolgen, obwohl S&P 1989 die erste Liste der Dividendenaristokraten veröffentlichte. Zwischen damals und heute hat sich die Elite der Dividendenaktien grundlegend verändert.

Eine kurze Geschichte der S&P-Dividendenaristokraten

Die erste Liste der 1989 veröffentlichten Dividendenaristokraten umfasste 26 Aktien. Bemerkenswert ist, dass neun der 26 Aktien immer noch Teil der Gruppe sind.

Datenquelle: S&P Global Market Intelligence, Unternehmensfinanzen, Yahoo Finance. Tabelle: Autor.

Beachte, dass die Ausschüttungsquoten von Johnson & Johnson und Coca-Cola für die letzten 12 Monate ungewöhnlich hoch sind, da die beiden Unternehmen im vierten Quartal aufgrund der jüngsten Überarbeitung der Steuergesetze erhebliche GAAP-Verluste hinnehmen mussten.

Interessanterweise wurden Colgate-Palmolive und Genuine Parts Company für einige Jahre von der Liste der Dividendenaristokraten gestrichen, bevor sie 2011 wieder aufgenommen wurden. Eine plausible Erklärung für den Ausschluss einiger qualifizierter Unternehmen aus dem Index könnte sein, dass der Index das Kalenderjahr für die Dividendenanalyse verwendet. Es besteht also die Chance, dass ein Unternehmen, dessen Dividendenerhöhung aus dem Kalenderjahr, aber innerhalb seines Geschäftsjahres fällt, es nicht in den Index schafft.

Im Laufe der Jahre wurden mehrere Aktien der S&P-Dividendenaristokratengruppe hinzugefügt und wieder rausgenommen, wobei die Liste im Jahr 2001 mit 64 Aktien die bisher höchste Anzahl an Aktien enthielt.

Einen Zusammenhang zwischen den Aktien kann man der obigen Tabelle entnehmen: Jedes Unternehmen hat seine Dividende 50 Jahre oder mehr in Folge erhöht. Das ist eine ganz andere Liga, in der auch die Unterscheidung zwischen Dividendenaristokraten, Dividendenkönigen und Dividendenchampions relevant wird.

Dividendenaristokraten vs. Dividendenkönige vs. Dividendenchampions

Es gibt mehrere Möglichkeiten, in Dividendenaktien zu investieren, und selbst nachdem du deine bevorzugte Dividendenanlagestrategie festgelegt hast, musst du immer noch Entscheidungen treffen. Wenn man zum Beispiel inzwischen ein wenig über Dividendenaristokraten gelernt hat, mag der Gedanke, in qualitativ hochwertige Unternehmen zu investieren, die regelmäßig steigende Dividenden zahlen, verlockend klingen. Aber auch innerhalb der Kategorie Dividendenwachstum kann es Unterkategorien geben, von denen drei Dividendenaristokraten, Dividendenkönige und Dividendenchampions sind.

Investoren machen oft den Fehler, diese Begriffe als Synonyme zu verwenden. Dividendenaristokraten sind beliebter als Dividendenkönige und Dividendenchampions, vielleicht weil sie die einzige Gruppe sind, die einen eigenen S&P-Index hat – den S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Das könnte auch erklären, warum die Dividendenkönige und die Dividendenchampions nicht unbedingt S&P500-Komponenten wie die Dividendenaristokraten sind. Abgesehen davon gibt es noch andere Unterscheidungskriterien.

Dividendenaristokraten: Wir haben bereits viel über Dividendenaristokraten geschrieben, aber um es noch einmal zu sagen, es sind Unternehmen innerhalb des S&P 500, die ihre Dividenden 25 Jahre oder mehr in Folge erhöht haben.

Du erinnerst dich vielleicht daran, dass ich am Anfang des Artikels Dividendenaristokraten als die zweitbesten Dividendenaktien nach den Dividendenkönigen genannt habe. Mit anderen Worten, Dividendenkönige sind selbst Dividendenaristokraten überlegen.

Dividendenkönige: Die Dividendenkönige können als die besten Dividendenaktien angesehen werden, wenn es um die Zuverlässigkeit und Stabilität von Dividenden geht, einfach weil ein Dividendenkönig ein Unternehmen mit mindestens 50 aufeinanderfolgenden jährlichen Dividendenerhöhungen oder dem Doppelten eines Dividendenaristokraten ist.

Das bedeutet, dass alle Dividendenaristokraten in der obigen Tabelle auch Dividendenkönige sind. Seit meiner letzten Zählung gibt es insgesamt 25 Dividendenkönige.

Dividendenchampions: Dave Fish vom DRiP Investing Resource Center definiert Dividendenchampions einfach als „US-Unternehmen mit über 25 aufeinanderfolgenden jährlichen Dividendenerhöhungen“. Daher sind Dividendenchampions den Dividendenaristokraten ähnlich.

Der einzige bemerkenswerte Unterschied besteht darin, dass ein Dividendenchampion nicht im S&P500 sein muss. Das bedeutet, dass die Gruppe der Dividendenchampions viel größer ist und den Einkommensinvestoren eine größere Auswahl bietet, da keine Aktien aufgrund der Marktkapitalisierung oder Liquidität herausgefiltert werden. Fishs letzte Liste vom 30. April enthält 120 Dividendenchampions.

Wie viele Dividendenaristokraten gibt es derzeit?

Zum 30. April 2018, dem letzten Datum, an dem der S&P 500 Dividend Aristocrats Index neu ausbalanciert wurde, gibt es 53 Dividendenaristokraten.

Abgesehen von den neun Aktien, die in der obigen Tabelle erwähnt werden, gehören dazu die Gesundheitsunternehmen Abbott Laboratories und Becton, Dickinson and Company, die Konsumgiganten Wal-Mart und McDonald’s, die Energieunternehmen Chevron und ExxonMobil sowie die Versorgungsunternehmen American States Water und NW Natural Gas.

Bei der Überprüfung des S&P 500 Dividend Aristocrats Index im Januar diesen Jahres gab es einige bemerkenswerte Änderungen. Der Medizinproduktehersteller C.R. Bard wurde aus dem Index gestrichen, da das Unternehmen Ende letzten Jahres von Becton, Dickinson übernommen wurde. Gleichzeitig traten in diesem Jahr drei S&P-Aktien in die Elitegruppe ein, nachdem sie 25 Jahre lang die Dividende erhöht hatten:

das Industriegaseunternehmen Praxair,

der Warmwasserbereiter- und Boilerhersteller A.O. Smith,

das diversifizierte Industrieunternehmen Roper Technologies

Die oben genannten Änderungen erklären, warum es für die Einkommensinvestoren wichtig ist, ihr Dividendenportfolio jedes Jahr zu überprüfen, wenn der Index neu ausgerichtet wird, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und um die Gründe für diese Änderungen zu verstehen. Sobald man es verstanden hat, möchte man auf zwei Arten in die Dividendenaristokraten investieren: in Aktien oder über Exchange Traded Funds (ETFs).

Wie man in Dividendenaristokraten investiert: Aktien vs. ETFs

Mit dem S&P 500 Dividend Aristocrats Index könntest du die Performance von Dividendenaristokraten verfolgen, aber du könntest nicht direkt in den Index investieren. Dabei hast du zwei Möglichkeiten:

investiere direkt in eine Dividendenaristokratenaktie deiner Wahl.

investiere in einen ETF, der den S&P 500- Dividendenaristokratenindex verfolgt.

Ersteres ist eine aktive Dividendenanlage, bei der du Aktien nach bestem Wissen und Gewissen recherchieren und entscheiden musst, in welche du investieren möchtest. Letzterer, ein ETF, ist eine Form der passiven Anlage für diejenigen, die keine Zeit haben, sich über Aktien zu informieren. Ein ETF bietet dir die Möglichkeit, einen Korb von Aktien zu niedrigen Kosten zu erwerben.

Es gibt nur einen ETF, der den S&P 500 Dividend Aristocrats Index verfolgt: den ProShares S&P 500 Dividends Aristocrats ETF (WKN:A1XFR7). Da dieser ETF den Index exakt abbildet, wird er auch als Indexfonds bezeichnet. Wie der Index wird auch der ETF vierteljährlich neu berechnet, einmal jährlich im Januar überprüft und hält derzeit 53 Unternehmen im Portfolio.

Mit einer Kostenquote von nur 0,35 % ist der Proshares S&P 500-Dividendenaristokraten-ETF ein hervorragendes Investmentprodukt für die Einkommensinvestoren, die in einige der dividendenstärksten Unternehmen investieren möchten.

Obwohl eine hohe Dividendenrendite – das ist einfach die Höhe der Dividende als Prozentsatz des Börsenkurses – verlockend sein kann, ist sie nicht unbedingt sicher und nachhaltig, noch macht sie eine Aktie zu einer guten Investition, besonders wenn die zugrundeliegenden Dividenden nicht durch genügend Cashflows gestützt werden und stagnieren.

Standard & Poor’s hat einen weiteren Index ähnlich dem S&P 500 geschaffen, den S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Es gibt zwei große Unterschiede zwischen den beiden: die Zusammensetzung und der Ertrag. Der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index misst die Performance der renditestärksten Unternehmen innerhalb des S&P Composite 1500, die seit mindestens 20 Jahren in Folge ihre Dividenden erhöhen.

Das bedeutet, dass der S&P High Yield Dividend Aristocrats Index die grundlegende Dividendenaristokratenregel von 25 Jahren Dividendenerhöhung lockert und sich nicht auf die S&P500-Unternehmen beschränkt. Ein ETF, der diesen Index verfolgt, wie der SPDR S&P Dividenden ETF, scheint den Anlegern das Beste aus den beiden Welten zu bieten: das Dividendenwachstum und die Rendite.

Letztendlich ist es eine persönliche Entscheidung, ob du in Aktien oder ETFs investieren möchtest und das hängt sehr stark von dem Aufwand und der Zeit ab, die du in die Recherche investieren willst, bevor du dein hart verdientes Geld investierst. Ich persönlich recherchiere gern sehr genau, um die besten Aktien auszuwählen, in die ich investieren möchte, und ich habe ein System, um die besten Dividendenaristokraten zu finden.

Wie man die besten Dividendenaristokraten identifiziert

Inzwischen weiß du bereits, dass Dividendenaristokraten wenig Wert auf die Dividendenrendite und mehr Wert auf das Dividendenwachstum legen, daher ist die beliebte Methode, Dividendenaktien nach Rendite auszuwählen, hier nicht sinnvoll.

Betrachte stattdessen eine Kombination aus anderen Kennzahlen wie die Gesamtrendite (Aktienkursanstieg plus reinvestierte Dividenden), die Dividendenwachstumsrate und die Ausschüttungsquote, um die besten Dividendenaristokraten zu finden.

Gesamtrendite: Da die Gesamtrenditen die Auswirkungen der reinvestierten Dividenden beinhalten, könntest du die Gesamtrenditen eines Dividendenaristokraten mit der Veränderung seines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum vergleichen, um zu verstehen, wie viel die Dividenden zum Wachstum beigetragen haben. Zum Beispiel hat die Procter & Gamble-Aktie in den letzten zehn Jahren nur etwa 14 % geschafft, aber wenn du die Dividenden reinvestiert hättest, wären die Gesamtrenditen der Aktie im gleichen Zeitraum auf bis zu 56 % gestiegen. Das zeigt schon, wie stark Dividenden sein können.

Dividendenwachstumsrate: Nicht jedes Unternehmen, das höhere Gewinne und Cashflows erzielt, belohnt seine Aktionäre mit hohen Dividendenerhöhungen. Das Tempo des Dividendenwachstums könnte von mehreren Faktoren abhängen, unter anderem von der Effizienz des Managements bei der Kapitalzuteilung und wie viel sie an die Aktionäre ausschütten. Die Investoren von Dividendenaristokraten werden jedoch die Aktien besitzen wollen, die ihre Dividenden mit einer stetigen Geschwindigkeit erhöhen, um das Beste aus ihrem Geld zu machen.

Ausschüttungsquote: Dividendenaristokraten haben in der Regel eine hohe Ausschüttungsquote, da sie reife Unternehmen sind, die es sich leisten können, hohe Dividenden zu zahlen und diese auch aufrecht zu erhalten. Eine Ausschüttung von 65 % oder darunter – was einfach bedeutet, dass das Unternehmen 65 % oder weniger seiner Nettogewinne an Dividenden ausschüttet – sollte dem Unternehmen einen Puffer geben, die Dividende zu erhöhen und gleichzeitig sicherstellen, dass es genügend Gewinne hat, um wieder in das Geschäft einzusteigen.

Im Idealfall würde ich meine Dividendenaristokratenliste nach Aktien mit zweistelligen Dividendenwachstumsraten in mindestens den letzten fünf Jahren und einer mittleren bis niedrigen Ausschüttungsquote filtern. Ich würde dann die verbleibenden Unternehmen auf ihre Wachstumsperspektiven hin analysieren – mit Blick auf neue Markt- oder Produktchancen und Geschäftsgrundlagen – und die vielversprechendsten als meine Top-Dividendenaristokraten auswählen.

