So findest du deutsche Aktien mit der Amazon-DNA

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Kaum eine Aktie dürfte in den letzten Jahren so spektakulär gestiegen sein, wie die von Amazon (WKN:906866). Das Papier legte in den letzten 3 Jahren um 285,5 %, in den letzten 5 Jahren um 423,8 % und den letzten 10 Jahren um unglaubliche 1.647,9 % zu (Stand: 29.05.2017)!



Doch was waren die Gründe für diese Kursexplosion? Ich glaube, dass Amazon sich vor allem aufgrund seiner Kundenfokussierung, seines Erfindergeists und seiner Zukunftsorientierung so stark entwickeln konnte. Wenn du nach diesen drei Attributen suchst, könntest du auch hier in Deutschland Aktien finden, die dir zukünftig eine ähnlich starke Performance wie die Amazon-Aktie bescheren.

Die Kundenfokussierung

Schon in der Anfangszeit…