So finden Sie die beste Burggraben-Aktie

Liebe Leser,

in den vergangenen Tagen sind die Börsen ausgesprochen stark gewesen. Vor allem in Deutschland ging es massiv aufwärts. So konnte der Dax einen Allzeitrekord nach dem nächsten für sich einnehmen. Dabei ist das deutsche Leitbarometer zeitweise sogar auf über 14.500 Punkte geklettert. Ist dies ein Grund für Sie, in den Dax zu investieren? Nicht unbedingt.

