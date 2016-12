So feierten und schlemmten deutsche Unternehmen beim Weihnachtsfest / Vegetarischer Trend laut LEMONCAT-Studie auch in Firmen angekommen

Berlin (ots) - Mehr als ein Drittel der deutschen Unternehmen hatdieses Jahr die Weihnachtsfeier ausfallen lassen (39 Prozent). Aberwer gefeiert hat, tat es mehrheitlich hochwertig, vielfältig und vorallem vegetarisch. LEMONCAT, der Online-Marktplatz fürBusiness-Catering, stellt 7 Fakten aus seiner aktuellen Studie zumFeiern und Schlemmen auf weihnachtlichen Firmen-Events in 2016 vor.1. 8 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, in diesem Jahrerstmals eine Firmen-Weihnachtsfeier ausgerichtet zu haben.2. Der Hauptgrund für die Weihnachtsfeier ist das Betriebsklima(62 Prozent).3. Sowohl den Chefs als auch den Mitarbeitern ist die positiveWirkung des geselligen Beisammenseins bewusst: niemand sieht in derWeihnachtsfeier eine Verschwendung von Geld und Ressourcen. Nur für 8Prozent stellt das Firmen-Event eine unnötige Belastung in derVorweihnachtszeit dar.4. Für 62 Prozent der Befragten müssen die Speisen vielfältig,hochwertig und kreativ sein. Das deckt sich mit den Ergebnissen derIfD Allensbach-Studie 2016, laut der die Mehrheit der Konsumentenbereit ist, für gute Qualität mehr zu zahlen. Dem gegenüber stehenlediglich 8 Prozent, für die das Essen vor allem günstig sein muss.5. Der Klassiker sind Gerichte, die entweder nur Gemüse (22Prozent) oder Gemüse und Fleisch enthalten (15 Prozent). Auf demdritten Platz folgen reine Fleischgerichte (9 Prozent).6. Der Trend mit vegetarischen Produkten ist bei den Unternehmenund Catering-Anbietern angekommen. Auch ein Weihnachtsessen gibt esnicht mehr ohne vegetarische oder sogar vegane Gerichte. DieVegetarier können bei 36 Prozent des weihnachtlichen Buffetszulangen, die Veganer bei 24 Prozent.7. Neben der internationalen Küche (47 Prozent) sind deutsche (12Prozent) und französische Gerichte (14 Prozent) am beliebtesten.Pressekontakt:Dr. Susanne ArdissonPR Senior ConsultantLemoncat GmbHGormannstr. 2110119 BerlinEmail: susanne.ardisson@lemoncat.deTelefon: +49 30 229 570 10Original-Content von: Lemoncat GmbH, übermittelt durch news aktuell