So erleben Ruheständler endlich ruhige Nächte - Das hilft gegen nervige Krämpfe (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag:Die meisten Menschen freuen sich ja auf den wohlverdientenRuhestand - endlich mehr Zeit für sich und seine Lieben, die Hobbyskönnen hemmungslos ausgelebt werden und endlich, endlich kann manwieder ausschlafen. Doch gerade das ist in vielen Fällen einTrugschluss - davon können viele Senioren ein Lied singen. Denn mitsteigendem Alter werden die Nächte unruhiger. Das hatunterschiedliche Gründe, einer davon ist besonders unangenehm: einplötzlicher Wadenkrampf! Mitten im schönsten Traum können vollkommenunvermittelt eklige Schmerzen in das untere Bein schießen, dieMuskeln ziehen sich zusammen und die Wade wird steinhart. Das richtigBlöde daran: Danach fällt das Wiedereinschlafen oft genug sehrschwer. Wie das alles verhindert werden kann und die Ruheständlerwieder ruhigere Nächte erleben können, verrät uns jetzt mein KollegeOliver Heinze.Sprecher: Wadenkrämpfe werden oft durch einen Mineralstoffmangelverursacht - vor allem Magnesium spielt da eine wichtige Rolle, denndas ist für die Entspannung der Muskeln unverzichtbar.O-Ton 1 (Dr. Kerstin Salomon, 18 Sek.): "Bei einemMagnesiumdefizit sind dann die Muskeln stärker erregbar, was zuunkontrolliertem und schmerzhaftem Zusammenziehen der Muskulaturführt, was sich dann letzten Endes im Krampf äußert. Und geradeältere Menschen sind dafür besonders anfällig, da es ebenverschiedene Risikofaktoren für Krämpfe bei älteren Menschen gibt."Sprecher: Ein Faktor ist zum Beispiel, dass der Appetit im Alternachlässt und viele Senioren bewusst auf schwer verdaulichesverzichten - aber gerade Hülsenfrüchte und Vollkornbrot sind guteMagnesiumlieferanten.O-Ton 2 (Dr. Kerstin Salomon, 20 Sek.): "Auch vergessen Seniorenöfter mal zu trinken und obendrein gibt es auch gewisseGrunderkrankungen wie Diabetes, Herzrhythmusstörungen oderBluthochdruck, die eben dann zu einem Magnesiummangel führen können.Und auch bestimmte Arzneimittel, die im Alter eingenommen werden, wiebeispielsweise Magensäureblocker oder auch Antidepressiva könneneinen Magnesiummangel begünstigen."Sprecher: Und der wirkt sich vor allem nachts aus: Im Schlaf, wennsich die Muskeln regenerieren und Magnesium verbrauchen, kommt esschnell zum schmerzhaften Krampf.O-Ton 3 (Dr. Kerstin Salomon, 29 Sek.): "Wenn der Krampf in derNacht auftritt, ist das Allerwichtigste, einfach mal die Wade dehnen.Das heißt, den Fuß des betroffenen Beins einfach packen und die Zehenso Richtung Knie ziehen. Man kann außerdem den Fuß auch gegen dieWand oder das Fußteil des Bettes drücken. Aufstehen, ein paarSchritte gehen, lockert letztlich die Muskulatur und fördert auch dieDurchblutung. Bisschen die Wade massieren. Wärme hilft auch,beispielsweise eine Wärmflasche oder auch warmes Abduschen oder soein heißer Wadenwickel kann in besonders schweren Fällen dann auchhelfen."Sprecher: Am besten hilft immer noch: vorbeugen - indem auf eineausgeglichene Magnesiumzufuhr geachtet wird.O-Ton 4 (Dr. Kerstin Salomon, 28 Sek.): "Das geht am besten mitMagnesiumcitrat, das ist eine Magnesiumverbindung, die auch im Körpervorkommt und deshalb sehr gut aufgenommen wird und gut verträglichist. Ich empfehle gerne Magnesium-Diasporal 300 mg, das ist einTrinkgranulat, das eben genau dieses Magnesiumcitrat enthält. Unterwww.diasporal.de gibt es auch weitere Informationen zu Dosierungen,Geschmacksrichtung. Dann habe ich noch einen Tipp: Achten Sie darauf,genügend zu trinken!"Abmoderationsvorschlag:Sie wünschen sich auch wieder ruhigere Nächte und entspanntereWaden? Dann klicken Sie sich doch mal ins Internet: UnterDiasporal.de finden Sie alles Wissenswerte rund ums Thema!Pressekontakt:WEDOpress GmbHAngelika LempSossenheimer Weg 5065824 SchwalbachTel.: 06196-9519968Angelika.lemp@wedopress.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell