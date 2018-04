So entwickeln sich die Reparaturkosten beim neuen Samsung Galaxy S9 und S9+

Hannover (ots) - Dass die Premium S-Modelle von Samsung häufigerkaputtgehen, ist kein Geheimnis. Die nahezu randlosen Displays bietenbei einem Sturz viel Angriffsfläche für einen Schaden. Besitzer deraktuellen S-Modelle müssen darüber hinaus für eine Displayreparaturtief in die Tasche greifen. Spannend wird also die Frage: Wie werdensich die Kosten auf dem freien Reparatur-Markt für das neue SamsungGalaxy S9 und das S9+ entwickeln? Der Smartphone-Reparatur-MarktplatzClickrepair vermutet ähnliche Kosten wie beim Galaxy S8.Clickrepair hat sich hierfür die Kosten für Displayreparaturen derSamsung Galaxy S7 (Edge) und S8 (+) von über 500 Handywerkstätten derletzten 12 Monate genauer angeschaut. Auf dem freien Reparatur-Marktsind bei Samsung Smartphones grundsätzlich keine extremenPreisschwankungen bei Displayreparaturen zu erwarten, anders alsbeispielsweise bei Apple Geräten. Bei aktuellen iPhone-Modellensinken die Kosten gerne mal innerhalb eines Jahres durchschnittlichum die Hälfte. Anders sieht es bei den aktuellen Samsung-Modellenaus: Vier Monate nach Release des Galaxy S8 und S8+ kam es zu einerKostenerhöhung der Displayreparaturen um circa 14 Prozent. Aktuellsind diese jedoch wieder für beide Geräte auf dem anfänglichenKostenniveau.Die Kosten für eine Displayreparatur bei den aktuellen S-Modellenvon Samsung bleiben zwar stabil, aber auch relativ teuer: KaumVeränderungen gab es bei der Kostenentwicklung des Samsung Galaxy S7- sie sind innerhalb der letzten 12 Monate um 8 Prozent gesunken.Lediglich beim älteren Samsung Galaxy S7 Edge, das mittlerweile mehrals zwei Jahre auf dem Markt ist, sind die Kosten hingegen um 26Prozent gesunken. Dabei ist erstaunlich, dass die Displayreparatur imDurchschnitt genauso viel kostet - 350 Euro - wie die des Galaxy S8+.Seit August 2017 ist der Kostenverlauf dieser Reparaturen beiderGeräte nahezu identisch. "Dies hat zwei Gründe, zum einen sind dieLCDs des Samsung Galaxy S7 Edge und S8+ nahezu gleich und zum anderensind die Ersatzteile für das S7 Edge noch sehr teuer im Einkauf",sagt Sükrü Kilic, Geschäftsführer von Phoneglass24 - Partner vonClickrepair. "Die hohen Reparaturkosten liegen i.d.R. nicht an denMargen der einzelnen Handywerkstätten, sondern an dem hohenEinkaufpreis der einzelnen Ersatzteile."Was bedeutet dies für die neuen Samsung Galaxy S9 und S9+?Beide Modelle besitzen ein ähnliches LCD-Display wie das SamsungGalaxy S8. Dies lässt vermuten, dass die Kosten für eineDisplayreparatur dieser Smartphones auch vergleichbar mit dem SamsungGalaxy S8 bei durchschnittlich 300 Euro liegen werden - zum Start nuretwas höher. "Wer jetzt auf Grund der Kostenentwicklung mit demGedanken spielt, sein S9 oder S9+ selbst zu reparieren, sollte gutesFingerspitzengefühl mitbringen. Denn sowohl das Display als auch diegläserne Rückseite sind wie beim Vorgänger stark verklebt." so MarcoBrandt von Clickrepair.Über clickrepair.dewww.clickrepair.de ist der Online-Reparatur-Marktplatz für Handysund Smartphones. Mit mehr als 500 Handywerkstätten bundesweit istclickrepair führender Reparatur-Marktplatz im Bereich von Handys undSmartphones. Der Marktplatz bietet Nutzern die größteVergleichbarkeit und Transparenz bei der Auftragsabwicklung. VonDisplayschäden über Akkudefekte bis hin zu Anschlussproblemen findenHandy-Besitzer das optimale Reparaturangebot, entweder vor Ort oderals Versandreparatur. Den Auftrag können Smartphone-Besitzer auf derSuche nach einer Reparaturmöglichkeit bequem über dasclickrepair-Portal erteilen und erhalten so zusätzliche Sicherheit.Smartphone-Nutzer, die ihr kaputtes Gerät über clickrepair.dereparieren lassen, können es im gleichen Zug vor zukünftigen Defektenmit dem Premium Reparaturschutz absichern. Seit der Verschmelzung zum1. Januar 2018 mit dem ehemaligen Betreiber Valuecare24 GmbH wirdclickrepair.de von der Wertgarantie Beteiligungen GmbH betrieben.Pressekontakt:Gina Grusat | Referentin für Public Relations & MarketingTel: 0511 71280-648 | E-Mail: presse@clickrepair.deWertgarantie Beteiligungen GmbH | Breite Straße 6 | 30159 HannoverBildmaterial steht zum Download im Pressebereich unterwww.clickrepair.de/presse bereit.Original-Content von: clickrepair, übermittelt durch news aktuell