So enablen Sie Vertriebspartner zu eigenem digitalen Dialogmarketing

Bonn (ots) - Viele Unternehmen führen Teile ihres digitalenDialogmarketings gemeinsam mit Partnern oder mit Marketing Teams anunterschiedlichen Standorten durch. Ein Beispiel ist die indirekteKommunikation über Vertriebspartner, z.B. rechtlich eigenständigeHändler im Retail oder Franchisenehmer in der Gastronomie. DieZentrale bestimmt die grundsätzliche Ausrichtung der Kommunikationund stellt die technische Infrastruktur bereit. Die Partner erstellendie konkreten Dialogmaßnahmen und führen sie durch, da sie den Kundenvor Ort am besten kennen. Zentrale Partnerplattformen, wie dieELAINE® Multipartner Plattform, ermöglichen es Unternehmen,Vertriebspartner oder andere Standorte zu enablen, eigenesleistungsfähiges Dialogmarketing zu betreiben, eingebettet in einezentrale Strategie und Infrastruktur.Gemeinsames Marketing in indirekten Vertriebsstrukturen kann zuhohem Koordinationsaufwand und auch Konfliktpotenzial führen. DieZentrale orchestriert die Kommunikation, achtet dabei auf Konsistenzan jedem Touchpoint und gibt beispielsweise folgende Anforderungenfür die Dialogkommunikation vor:FarbgebungBildspracheTonalität der AnsprachePlatzierung von LogosNutzung bestimmter Testimonials und Slogansformale Anforderungen (Impressum, Opt-Out Button usw.)...Die Zentrale verfolgt das Ziel, gegenüber allen Nutzern eineeinheitliche Botschaft zu kommunizieren. Die Befürchtung bei derKommunikation über Vertriebspartner: Diese halten sich nicht an dieRichtlinien, Inkonsistenzen beinträchtigen den Erfolg derKommunikation oder schaden sogar der Marke. Um die Qualität derDialogmaßnahmen bei allen Partnern sicherzustellen sind teils sehrkomplexe und langwierige Feedback- und Freigabeprozesse notwendig,was die Effizienz der Kommunikation signifikant beinträchtigen kann.Auf der anderen Seite stehen die Partner, die bei der Erstellung derDialogmaßnahmen möglicherweise lokale Eigenheiten (z.B.Sonderangeboten oder eigenes Sortiment) berücksichtigen möchten undggf. auch über die Daten ihrer Kunden und den direkten Kontaktverfügen.Zentralisierte Partnerplattformen verbinden beide WeltenUm potenzielle Konflikte zwischen diesen beiden Welten aufzulösenund ihre Stärken zu bündeln, eignen sich zentralisiertePartnerplattformen wie die ELAINE® Multipartner Plattform. Hierbeihandelt es sich um eine Software, die jeweils unterschiedlicheFunktionen sowie Nutzeroberflächen einer Marketing AutomationTechnologie für die Zentrale und die Partner bereit stellt. DieZentrale hat Zugriff auf die "normale" Technologie mit allenFunktionen. Hier kann sie die einzelnen Maßnahmen sowie die Logikenfür den Lifecycle konzipieren. Für jede Maßnahme wird eine Vorlage,etwa ein Newsletter Template, erstellt sowie definiert, welcheBereiche der Vorlage die Partner bearbeiten können und welche fürjeden Partner unveränderlich sind.Die Partner bekommen dahingegen "nur" ein vereinfachtes Interfacemit eingeschränkten Funktionen zu sehen. Sie können auf die Vorlagenzugreifen, die freigegebenen Bereiche selbstständig bearbeiten sowiedie Maßnahmen an ihre eigenen Kunden (individualisiert)kommunizieren. Die Kundendaten werden dabei rechtssicher in einemTrust Center gespeichert, so dass der jeweilige Partner die alleinigeDatenhoheit behält.ELAINE® Multipartner PlattformEnablen Sie (Vertriebs-)Partner, mit wenigen KlicksDialogmarketing zu betreiben, eingebettet in eine zentrale Strategieund Infrastruktur. Weitere Informationen zur ELAINE® Multipartner
Plattform finden Sie im zugehörigen Handout unter
https://www.artegic.com/de/handout-xaf/ 