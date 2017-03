So einfach wird Sprache zu Text / Mit Philips SpeechExec Pro 10 versteht Sie Ihr Computer und erstellt Ihre Dokumente / Das neue Philips Diktiersystem und professionelle Dragon-Spracherkennung in einem

Berlin (ots) - Philips, die Nr. 1 für professionelleDiktierlösungen, hat die neueste Version seiner SpeechExec ProWorkflow-Software auf den Markt gebracht. Philips SpeechExec Pro 10verbindet Autoren und Schreibkräfte und bietet einfache,kostengünstige und professionelle Dokumentenerstellung. Die neueVersion des Philips Diktiersystems ist nun erstmals auch optional mitintegrierter Dragon Professional-Spracherkennung verfügbar. ZweiLösungen von Marktführern der professionellen Sprachverarbeitung ineiner: So wird Sprache noch einfacher zu Text, denn das Tippenentfällt, was die Dokumentenerstellung in Kanzleien, Behörden undUnternehmen noch einfacher und kostengünstiger macht.Professionelle Spracherkennung integriert"Zum ersten Mal verbinden wir eine professionelle Spracherkennungaus dem Hause Nuance direkt mit unserer Philips SpeechExec-Software,"erklärt Dr. Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions, demHersteller der Philips Diktierlösungen. "Unsere neueste Lösungermöglicht nun die sofortige Umwandlung des gesprochenen Wortes inein professionell erstelltes Textdokument - und das inPhilips-Qualität, die die Einfachheit und Wirtschaftlichkeit für denAnwender seit jeher in den Vordergrund stellt", fügt er hinzu.Eine Spracherkennung, die mitlerntDie professionelle Dragon-Spracherkennungssoftware, die optionalTeil der Philips SpeechExec Pro 10 Lösung ist, kann einfachinstalliert und durch die intuitive Philips-Benutzeroberflächebesonders schnell routiniert genutzt werden. Philips SpeechExec Pro10 erkennt unterschiedliche Sprachen und setzt diese sofort in Textum: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch undSpanisch werden erkannt "Unsere Software lernt bei jeder Anwendungneue Wörter dazu. Unsere Kunden werden so mit jeder Nutzung nochgenauere Ergebnisse bei der Spracherkennung erzielen", ergänzt Dr.Thomas Brauner.Sicheres mobiles Arbeiten leicht gemachtAnwender können neben der Spracherkennung am Desktop-PC ihreDiktate aber auch von unterwegs mit dem Smartphone über diePhilips-Diktier-App sicher verschlüsselt spracherkennen lassen. Miteinem Klick stehen diese dann auf dem Handy sofort als Textdokumentzur Verfügung, z. B. im Format .doc oder .rtf. Mit der ergänzendenLösung Philips SpeechLive hat der Anwender darüber hinaus dieMöglichkeit, den fachlich qualifizierten Philips Schreibservice zunutzen: Eine virtuelle Assistenz für Rechtsanwälte, Ärzte oderUnternehmer zur Verschriftlichung komplexer Dokumente, wieAktennotizen, Kostenrechnungen oder Begutachtungen - vertraulicherstellt und lektoriert von professionellen Schreibkräften inDeutschland!Für professionelle Diktierer, die ihr Spracherkennungsvokabularnoch erweitern und zusätzlich Dragon Legal oder die Dragon MedicalPractice Edition verwenden möchten, bietet Philips mit seinerSpeechExec Pro 10 nun erweiterte Funktionen für noch mehrFlexibilität. Autoren können z. B. ihr individuelles Sprachprofil nunauch mobil verwenden. "Unsere Anwender können auch von zuhause oderunterwegs mit Ihrem angelernten Vokabular professionell Sprache inText umwandeln - das beschleunigt und vereinfacht dieDokumentenerstellung zusätzlich und senkt gleichzeitig die Kosten proerstelltem Dokument," erklärt Dr. Thomas Brauner.Kostenlos auf Herz und Nieren testen und günstig upgradenBis zum 30.6. bietet Philips besonders günstige Upgrade-Angebotefür Nutzer älterer Philips Diktiersysteme an. Speech Exec Pro 10 kannals eine der wenigen Spracherkennungslösungen am Markt auch kostenlosund unverbindlich 30 Tage getestet werden. Zertifizierte PhilipsSpracherkennungs-Partner begleiten den Test und stehen fürInstallation, individuelle Schulungen und Service zur Verfügung.Weitere Informationen unter www.philips.com/dictationÜber Philips Dictation SolutionsSeit mehr als 60 Jahren ist Philips die internationale Nummer 1 improfessionellen Diktieren. Philips Diktierlösungen sind für Juristen,Mediziner und andere vielbeschäftigte Geschäftsleute das Synonym füreinfache und schnelle Dokumentenerstellung. Sei es das Pocket Memo,das Referenzgerät für mobiles digitales Diktieren, das SpeechMikePremium, das für die Nutzung mit Spracherkennung zertifizierteDiktiermikrofon oder das neue Touch-Screen Gerät SpeechAir, dasDiktate sofort in schriftliche Dokumente umwandelt: Philips Qualitätund das konstante Streben nach Perfektion spürt man vom ersten Tagder Nutzung an.Ansprechpartner für weitere Informationen und Presse-Service:Marc Mayermarc.mayer@speech.comTel: 030-2639595-0www.philips.com/dictationOriginal-Content von: Philips Dictation Solutions, übermittelt durch news aktuell