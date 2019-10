So einfach kann der Karrierestart sein! Die Bewerbung bei McDonald's ist ab sofort auch per digitalem Sprachassistenten möglich (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

--------------------------------------------------------------McDonald's als Arbeitgeberhttp://ots.de/ZTb0um--------------------------------------------------------------München (ots) -Mit der weltweiten Kampagne "Made@McDonald's" macht dasUnternehmen den Start in die berufliche Karriere mit Hilfe desdigitalen Sprachassistenten Alexa nun noch leichter. Und zeigtgleichzeitig, welche Chancen McDonald's für die berufliche Laufbahnbietet.In Deutschland haben 33.344 Unternehmensgründer zuvor beiMcDonald's gearbeitet. Genauso wie 10.723 Menschen, die hierzulandeinzwischen als Ingenieure tätig sind. Karrieren "Made@McDonald's" -das ist die Idee hinter einer globalen Kampagne, in der McDonald'sunterstreicht, welches Potenzial das Unternehmen als Arbeitgeberbietet. In weltweit fast zwei Millionen Jobs etablieren dieMitarbeiter Beziehungen, die zu neuen Berufswegen führen können unddie individuelle Weiterentwicklung fördern. Für welche BerufstätigeMcDonald's ein Sprungbrett war, wurde über eine Online-Umfrageermittelt. Das Unternehmen zeigt in mehreren Ländern, welche Chancensich den Mitarbeitern bieten. In Deutschland wurden die dazugehörigenMotive unter dem Dach der aktuellen Kampagne "Ob du´s glaubst odernicht." gespielt - begleitet in Berlin von animiertenCitylight-Motiven sowie Social Media-Posts auf denunternehmenseigenen Kanälen.Bewerbung aufs WortEiner der zentralen Bausteine, um dem Anspruch als Chancengebergerecht zu werden, sind für McDonald's die möglichst niedrigenEinstiegshürden. So bietet das Unternehmen beispielsweiseunkomplizierte Bewerbungswege und digitale Unterstützung beim Findenvon passenden Stellenangeboten: Per SMS, über den Kontakt mit einemChatbot oder die One Minute-Bewerbung auf der Website. Im Rahmen deraktuellen Kampagne kommt nun ein neues Element hinzu: die Bewerbungper digitalem Sprachassistent. McDonald's stellt hierfür dieSchnittstelle zu Alexa zur Verfügung. Um eine Bewerbung zu starten,müssen Interessenten Alexa lediglich nach "McDonald's Jobs" fragen.Sie werden dann um einige wenige Informationen gebeten und erhaltenanschließend eine SMS mit einem Link zu passenden Jobangeboten in derNähe. Dann müssen nur noch die persönlichen Angaben vervollständigtund abgesendet werden. "Mit der Einbindung von Alexa in denBewerbungsprozess unterstreichen wir einmal mehr, dass wir espotenziellen Mitarbeitern besonders einfach machen wollen, denBerufseinstieg bei uns zu finden. Mit dieser innovativen Technologieist der Neustart oder Wiedereinstieg in den Job nur wenige Worteentfernt", sagt Sandra Mühlhause, Personalvorstand McDonald'sDeutschland.McDonald's als ArbeitgeberChancengleichheit, Tarifbindung, flexible Arbeitszeitmodelle oderumfassende Aus- und Weiterbildungsangebote - das erwartetenMitarbeiter bei McDonald's. Mit der aktuellen Kampagne"Made@McDonald's" möchte das Unternehmen auch auf seine Werteaufmerksam machen. Mehr Informationen zu McDonald's als Arbeitgeber:http://ots.de/OTFcwgPressekontakt:McDonald's Deutschland LLCPhilipp WachholzDrygalski-Allee 5181477 MünchenTel.: 089 78594-519Fax: 089 78594-479Mail: presse@mcdonalds.deTwitter: @McDonaldsDENewsOriginal-Content von: McDonald's Deutschland, übermittelt durch news aktuell