So einfach ist der Immobilienkauf in Ungarn für deutsche Investoren

Finanztrends Video zu



mehr >

Budapest (ots) - Die Immobilienpreise in Deutschland sindexplodiert und für die meisten Immobilienkäufer sind die Objekte zuteuer geworden. Die Quadratmeterpreise sind praktisch durch die Deckegegangen, denn die Nachfrage ist höher als das Angebot. Das liegtauch an den vielen ausländischen Investoren und großeninstitutionellen Anlegern wie Banken, Versicherungen und Fonds. Siehaben meist genügend Kapital, um die horrende Preise noch zubezahlen. Doch es gibt hervorragende Alternativen für deutscheImmobilienkäufer, wenn diese zu den europäischen Nachbarländernherüberschauen. Dabei sticht Ungarn besonders hervor, das mitSteuervergünstigungen und bezahlbaren Immobilienangeboten lockt. Inden ländlichen Gebieten ebenso wie in den Städten, allen voran dieHauptstadt Budapest. Außerdem sind die Begleitkosten für denGrundbucheintrag, für Anwalt/Notar oder die Grunderwerbsgebührenlängst nicht so hoch wie in Deutschland. Für den Makler bezahlt derKäufer nichts, das muss der Verkäufer übernehmen.Clevere ungarische Unternehmer haben die Gunst der Stunde genutzt,und sich auf die Vermittlung von Objekten in Stadt und Landfokussiert, wobei sie zusätzlich ein "Rundum-Sorglos-Paket" fürausländische Käufer anbieten, welches alle Dienstleistungen rund umden Immobilienerwerb und eine mögliche Renovierung und spätereVerwaltung (inklusive Objektschutz) beinhaltet. Denn sprachlicheBarrieren, fremde Zahlungsmodalitäten, eine andere Währung (Forint),Behördengänge und Anwalts- und Notartermine könnten ein Grund fürausländische Investoren sein, vom Vorhaben eines Kaufes Abstand zunehmen. Aber dafür gibt es Dienstleistungsunternehmen, die in derjeweiligen Landessprache der Kunden (deutsch, englisch, russisch,chinesisch oder italienisch) mit diesen gemeinsam alle wichtigenErledigungen durchführen. Auch alle vorherigen Besichtigungsterminewerden gemeinsam durchgeführt und vom ungarischen Dienstleistergeplant, so dass eine Wohlfühl-Atmosphäre entsteht, die den Besuch inUngarn zum Erlebnis werden lässt. Anschließende Sightseeing-Tourenund Restaurantempfehlungen lassen das Vertrauen in dasAuslandsabenteuer kräftig wachsen. Die größtenteils günstigenKaufpreise besonders in den ländlichen Regionen, wo man schickeEinfamilienhäuser bereits unter 50.000 Euro erwerben kann, tragen ihrÜbriges zu einer Entscheidung für den Kauf eines Objektes bei. Dassbereits ganze Ortschaften von deutschen Zuwanderern und Rentnerbewohnt werden, stellt ebenfalls ein großes Plus für Kaufwillige dar.Dazu Dr. Gulyas Krisztian, Spezialist für Immobilienkauf undFirmengründungen für ausländische Investoren(immobilienservice-ungarn.eu): "Mit unserem Full-Service-Paket, dasden kompletten Immobilienkauf mit Vorbesichtigung undKennenlern-Programm plus Behördengänge und Nachbetreuung beinhaltet,treffen wir den Nerv unserer Kunden. Diese gewinnen schnell dasnötige Vertrauen, um eine Kaufabsicht in die Tat umzusetzen."Ungarn hat seinen Besuchern viel zu bieten, sowohl kulturell alsauch architektonisch und kulinarisch. Und der Plattensee, Balatongenannt, als größter Binnensee Mitteleuropas, verführt mit langenSommermonaten, sonnenreichen Tagen, vielen Freizeitangeboten undeiner hohen Dichte an Touristen, die aus aller Herren Länder an denBalaton reisen. Besonders den Rentnern hat es Ungarn angetan, denndiese schätzen die Gastfreundschaft, das beinahe mediterrane Klimaund die günstigen Lebenshaltungskosten. Auch Zahnersatz, ein häufigesProblem im fortgeschrittenen Lebensalter, ist in Ungarn wesentlichpreiswerter als in Deutschland. Darüber hinaus haben viele deutscheSenioren bereits ihren Lebensmittelpunkt hierhin verlegt, so dass esganze "deutsche Kolonien" gibt, wo heimatliche Gefühle aufkommen undDeutch gesprochen wird. Das erleichtert wesentlich die Umstellung auffremde Bräuche und Sitten. Und wenn dann noch eine deutschsprachigeBetreuung durch ein ansässiges Unternehmen gewährleistet ist, das dengesamten Umzug und den Erwerb einer neuen Immobilie begleitet, dannerleichtert dies den Schritt in einen neuen Lebensabschnitt ganzgewaltig. Auch Investoren, die geschäftliche Ambitionen verfolgen undden günstigen Steuersatz für Unternehmer und Unternehmen nutzenwollen, um in Ungarn ein Gewerbe anzumelden und eine Firma zugründen, denen hilft die Kooperation mit einem ortsansässigenUnternehmen, welches auf Firmengründungen spezialisiert ist undBehörden- und Verwaltungsgänge begleitet. Das angebotene"Rundum-Sorglos-Paket" beinhaltet Unterstützung bei allenGründungsmodalitäten, Einrichtung von Büro oder Firmenadresse,Postservice und alle Anwalts- und Notartätigkeiten in Landessprachedes Kunden. Zu Pauschalpreisen, die mehr als lukrativ sind. Einfacherlässt sich das Angenehme mit dem Nützlichen kaum verbinden. Dr.Gulyas Krisztian abschließend dazu: "Wir empfehlen jedemInteressenten unser schönes, gastfreundliches Land einmalkennenzulernen, um danach über einen Immobilienerwerb oder eineUnternehmensgründung nachzudenken, denn Ungarn boomt und hat seinenZenit noch lange nicht erreicht." Ganz im Gegenteil: Werbeispielsweise eine Immobilie in Budapest erwirbt, kann durch dieVermietung an andere Touristen ganzjährig sehr gute Mieteinnahmengenerieren. Außerdem steigt der eigentlich Wert des Objektes durchden jährlichen Wertzuwachs, der allein in Budapest in den letzten 2-3Jahren etwa 25% betragen hat. Die sehr hohen Besucherzahlen und diesteigende Attraktivität Ungarns machen dies möglich, so dassWirtschaftsexperten davon ausgehen, dass auch die ländlichen Regionenin den kommenden Jahren sich dem Preisniveau der Hauptstadt anpassenwerden. Wer also rechtzeitig kauft, kann mit Zuversicht denWertsteigerungen bei Privat- oder auch Gewerbeimmobilienentgegensehen und auf Renditen von bis zu 6-9 % im Jahr hoffen.Pressekontakt:Rechtsanwalt Dr. Gulyas KrisztianAdresse: 1111 Budapest, Budafoki út 16-18, HungaryE-Mail-Adresse: info@firmengrundung-ungarn.comTelefon: 0036-305363081http://immobilienservice-ungarn.euOriginal-Content von: Immobilienservice Ungarn, übermittelt durch news aktuell