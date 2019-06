Ismaning (ots) -Viele Menschen sind übersäuert und leiden unter Beschwerden wieErschöpfung. Mit diesem kleinen Leitfaden bringen Sie Ihrenstrapazierten Stoffwechsel schnell wieder auf Trab!Lektion 1: Wer entsäuern sollteViele ernähren sich im Alltag nicht ausgewogen: Sie essen zu vielFleisch, Getreide und Milchprodukte, dafür zu wenig Obst und Gemüse.Das kann eine Übersäuerung fördern. Auch bei Stress entsteht imKörper überschüssige Säure. Ist der Organismus dadurch überlastet,verlangsamen sich viele Stoffwechselprozesse. Dies kannunterschiedliche Folgen haben: Manche Betroffene sind ständig müdeund nicht richtig leistungsfähig, bei anderen häufen sich Infekte.Einige plagen Muskel- und Gelenkbeschwerden, andere beklagen sichüber fahle, unreine Haut. Sogar wenn es mit dem Abnehmen trotz allerBemühungen nicht klappen will, kann ein Ungleichgewicht desSäure-Basen-Haushalts dahinterstecken. Schon vor über 80 Jahrenerkannten der Chemiker Dr. Volkmar Klopfer und der schwedischeWissenschaftler Ragnar Berg diese Zusammenhänge. Sie erkannten wiewichtig die tägliche Zufuhr von basischen Mineralstoffen zurEntlastung des Säure-Basen-Haushalts ist. Auf der Grundlage dieserErkenntnisse entwickelten sie damals das Basenpräparat Basica.Lektion 2: Effektiv entsäuern mit basischen MineralstoffenDer Körper kann überschüssige Säure normalerweise abpuffern undüber die Nieren ausscheiden. Ist er jedoch überfordert, werden dieseim Gewebe zwischengelagert. Basische Mineralstoffe befreien denOrganismus von Säure, indem sie diese neutralisieren. Sostabilisieren sie das Säure-Basen-Gleichgewicht und aktivieren denStoffwechsel. Besonders verträglich sind sogenannte Citrate, wieBasica sie enthält: Das ist die Form, in der Mineralstoffenatürlicherweise in Lebensmitteln vorliegen. Das hochwertige Präparathat Arzneiqualität und wird ausschließlich in der Apotheke verkauft.Um eine bestehende Übersäuerung aktiv auszugleichen, ist es sinnvoll,Basenpräparate kurmäßig über acht bis zwölf Wochen lang regelmäßigeinzunehmen. Dass dies effektiv wirkt, wurde wissenschaftlichbewiesen: So ergab eine placebo-kontrollierte Studie der BerlinerCharité, dass den Körperzellen nach einer vierwöchigen Einnahme vonBasica Direkt messbar mehr Energie zur Verfügung stand.Lektion 3: Basische Ernährung leicht gemachtDie Entsäuerung lässt sich mit einer basenreichen Ernährungwirkungsvoll unterstützen. Es lohnt sich, diese nach der Basenkurbeizubehalten, um eine erneute Übersäuerung zu verhindern. Sie müssendafür auf nichts verzichten, sondern lediglich die ZusammensetzungIhrer Mahlzeiten ändern: Etwa zwei Drittel sollten aus Gemüse, Salatund Früchten bestehen, denn sie liefern wertvolle basischeMineralstoffe. Reduzieren Sie dafür den Anteil an säure-lastigenLebensmitteln wie Fleisch, Wurst, Fisch, Backwaren und Käse.Zusätzlich ist es hilfreich, viel zu trinken - idealerweiseMineralwasser sowie Kräutertees - und sich regelmäßig zu bewegen.Pressekontakt:Protina Pharm. GmbHc/o WEDOpress GmbHAngelika LempSossenheimerweg 5065824 SchwalbachTel.: 06196/9519968Fax: 06196/9519970Mail: angelika.lemp@dwedopress.deOriginal-Content von: Protina Pharmazeutische GmbH, übermittelt durch news aktuell