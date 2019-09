So bleibt man fit am Steuer (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Um im Alter mobil zu bleiben, ist für viele Ältere das Auto einwichtiges Fortbewegungsmittel. Manch einem fehlt aber die Fitness.Dagmar Ponto hat für uns nachgefragt, wie man am besten herausfindet,ob man noch fahrtüchtig ist.Sprecherin: Ständig steigt das Verkehrsaufkommen und auch dieGesundheit macht nicht mehr so mit, da wird der eine oder andereältere Autofahrer unsicher, ob er dem Straßenverkehr noch gewachsenist. Wir haben Chefredakteurin Claudia Röttger, vom ApothekenmagazinSenioren Ratgeber gefragt, wer überprüft, ob ältere Menschen nochfahrtüchtig sind:O-Ton Claudia Röttger: 22 Sekunden"In Deutschland gibt es keine verbindliche Prüfung, sodass jederselbst verantwortlich ist, ob er sich das Autofahren noch zutrautoder nicht. Am besten spricht man beim nächsten Vorsorge-Check mitseinem Hausarzt darüber und lässt auch gleich Sehen und Hörenüberprüfen. Wer zum Beispiel unter starken Sehstörungen leidet oderunter fortgeschrittener Demenz sollte natürlich nicht mehrAutofahren."Sprecherin: Was kann die Fahrtüchtigkeit noch mindern?O-Ton Claudia Röttger: 22 Sekunden"Spürbare Beeinträchtigung kann es zum Beispiel durch Medikamentegeben wie Schmerzmittel, Schlaf- oder Beruhigungsmittel oder auchAntidepressiva. Da sollte man am besten in der Apotheke nachfragen,welche Arzneimittel das sind, auch freiverkäufliche Medikamente, dieEinfluss auf das Fahrverhalten haben. Das Gleiche gilt, wenn eineDosierung verändert wird oder ein neues Präparat dazukommt."Sprecherin: Um all das abzuklären, kann man einen Fitness-Checkmachen und ein freiwilliges Fahrsicherheitstraining absolvieren. Waswird dort geübt?O-Ton Claudia Röttger: 12 Sekunden"Man trainiert zum Beispiel, wie das Auto auf abrupt nasserFahrbahn reagiert, Lenk- und Blicktechniken im Slalomparcours oderwie man richtig bremst und ausweicht vor plötzlich auftretendenHindernissen."Sprecherin: Und was bringt so ein Fahrsicherheitstraining für denälteren Autofahrer?O-Ton Claudia Röttger: 12 Sekunden"Forscher haben herausgefunden, dass durch gezieltes Training dieFahrkompetenz von über 70-jährigen Autofahrern längerfristig steigenkann. Und das ist nicht nur für den Fahrer wichtig, sondern für alleVerkehrsteilnehmer."Abmoderationsvorschlag: Nur wer trainiert bleibt fit, empfiehltder Senioren Ratgeber, und das gilt für Alt und Jung.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell