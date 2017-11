So bleibt Ihr Herz stark! (AUDIO)

Baierbrunn (ots) -Anmoderationsvorschlag:Das Herz ist ein besonders fleißiges Organ: Rund um die Uhr pumptes Blut durch unseren Körper und bringt Sauerstoff bis in diekleinste Zelle. Was wir tun können, damit unser Herz gesund und starkbleibt, dazu Petra Terdenge:Sprecherin:Weil unser Herz so wichtig ist, sollten wir uns gut darum kümmern.Das gilt für gesunde Menschen und auch für die fast zwei Millionen inDeutschland, die ein schwaches Herz haben. Eine Zahl, die sogar nochzunimmt, so Larissa Gaub von der "Apotheken Umschau":O-Ton Larissa Gaub 19 sec."Zum einen hat es natürlich damit zu tun, dass wir heute immerälter werden, also die Lebenserwartung steigt, und dieHerzinsuffizienz betrifft vor allem viele ältere Patienten. Aber esgibt auch weitere Risikofaktoren wie zum Beispiel zu hohen Blutdruck,Diabetes, schlechte Cholesterinwerte. Auch Rauchen ist einRisikofaktor, der das befeuern kann."Sprecherin:Wer feststellt, dass er zum Beispiel beim Treppen steigen schlechtLuft bekommt oder häufig geschwollene Beine hat, sollte das abklärenlassen:O-Ton Larissa Gaub 16 sec."Dann sollte man auf jeden Fall erst einmal zum Hausarzt gehen.Wenn der einen Verdacht auf Herzschwäche hat, dann überweist er einenzum Kardiologen, zum Experten. Der kann dann weitere Untersuchungenmachen, unter anderem einen Ultraschall am Herzen, eineEchokardiografie, und damit die Herzschwäche feststellen."Sprecherin:Zum Glück gibt es heute wirksame Medikamente gegen Herzschwäche.Außerdem kann man seine Ernährung umstellen und schlechteGewohnheiten ablegen. Wichtig ist auch ausreichend Sport,entscheidend dabei die richtige Dosis:O-Ton Larissa Gaub 17 sec."Zu wenig bringt nichts und zu viel ist für das Herz wiedergefährlich. Deswegen ist es sehr wichtig, dass man sich ärztlichberaten lässt, zusammen mit seinem Kardiologen einen Leistungstestmacht und daraufhin ein Trainingsprogramm ausarbeitet. Ideal ist eineKombination aus Ausdauer- und Krafttraining plusKoordinationsübungen."Abmoderationsvorschlag:Um das Herz stark zu machen, sollte man sich viel an der frischenLuft bewegen, rät die "Apotheken Umschau". Zum Beispiel bei einemHerbstspaziergang: Die bunten Blätter und das raschelnde Laub sindeine ganz natürliche Therapie, die Körper und Seele gut tut.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell