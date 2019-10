So bleibt Arzneitee lange frisch und haltbar (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Arzneitees - egal ob offen oder in Beuteln - solltenlichtgeschützt, dicht verschlossen und nicht allzu warm gelagertwerden. "So sind frische Tees normalerweise bis zu einem Jahrhaltbar", sagt Apothekerin Iris Lüdecke aus Backnang imGesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Lose Tees sollte man nicht inder Original-Papiertüte aufbewahren. Auch Kunststoffgefäße könnenflüchtige Wirkstoffe absorbieren. Besser sind gut schließendeBlechdosen oder Glasgefäße.Bei der Zubereitung sollte man die Tasse unbedingt abdecken,während der Tee zieht. So bleiben wertvolle Bestandteile wieätherische Öle erhalten und verflüchtigen sich nicht. Anschließendden Tee nur kurz abkühlen lassen und frisch nach der Zubereitungtrinken. In einer Thermoskanne können sich Inhaltstoffe zersetzen,eventuell verkeimt der Tee auch.Weitere Apotheker-Tipps rund um Heiltee finden Leserinnen undLeser in der aktuellen "Apotheken Umschau" - im ersten Teil der neuenSerie Arzneiformen. Infos zu Heilpflanzen und ihrer Wirkung sind aufwww.apotheken-umschau.de/heilpflanzen-lexikon zu finden.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2019 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.dewww.apotheken-umschau.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell