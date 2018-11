So bleiben Lebkuchen saftig und lecker (AUDIO)

München (ots) -Anmoderationsvorschlag: Die Geister scheiden sich, wenn es darumgeht welche am besten schmecken: Honiglebkuchen, Oblatenlebkuchenoder doch die nach dem alten Familienrezept. Auf alle Fälle versüßenuns selbstgebackene Lebkuchen die Vorweihnachtszeit. Alles rund umdas köstliche Gebäck hat Marco Chwalek für uns zusammengetragen:Sprecher: Für welches Rezept Sie sich auch entscheiden, einigeBasics sollten Sie beachten, wenn Sie Lebkuchen selber backen, rätuns TÜV SÜD-Lebensmittelexperte Dr. Andreas Daxenberger. Wir habenihn gefragt, worauf es beim Lebkuchenbacken ankommt:O-Ton Andreas Daxenberger: 19 Sekunden"Gewürzzutaten wie Zimt, Nelken, Anis, Kardamom enthalten ein sehrintensives Aroma und schmecken frisch am besten. FertigeLebkuchen-Gewürze sollten auch nur in kleinen Mengen gekauft werden,kühl und luftdicht verschlossen gelagert werden und dann auch schnellverarbeitet werden, sonst verfliegt das Aroma."Sprecher: Bei der Lagerung von Lebkuchen, sollte man das eine oderandere aber beachten, damit man sie lange genießen kann.O-Ton Andreas Daxenberger: 19 Sekunden"Oblatenlebkuchen bleiben saftig und weich in verschlossenenBehältern. Bei wem zuhause Lebkuchen trotzdem zu schnell austrocknen,der kann ein Stück Apfel mit in die Keksdose legen. Damit steigt dieLuftfeuchtigkeit in der Dose an und die Lebkuchen bleiben weich.Jedoch muss man dann regelmäßig reinschauen, damit der Apfel nichtauch verschimmelt."Sprecher: Glühwein gehört zu Weihnachtszeit genauso dazu wieLebkuchen und die beiden ergänzen sich sehr gut:O-Ton Andreas Daxenberger: 17 Sekunden"Der hohe Fettgehalt von Lebkuchen schafft eine gute Grundlage imMagen und verzögert die Aufnahme vom Alkohol ins Blut. Gemeinsamkonsumiert mit hochwertigen Lebkuchen steigt der Alkohol im Glühweinalso nicht so schnell zu Kopf. Aber Achtung: Der Alkohol im Glühweinwird dadurch nicht weniger."Abmoderationsvorschlag: Das Gespann aus Lebkuchen und Glühweinist jedoch eine kleine Energiebombe. Weihnachten ist zwar nicht alleTage. Aber "Klasse statt Masse" tut auch zu Weihnachten gut,empfiehlt TÜV SÜD.Pressekontakt:FÜR DIE REDAKTEURE:Ein extra Service für Sie: Den dazugehörigen Podcast finden Sie aufder Homepage von TÜV SÜD. www.tuev-sued.de/audio-pr.Kontakt: TÜV SÜD AG, Carolin Eckert, Telefon: +49 89/57 91- 1592E-Mail: carolin.eckert@tuev-sued.deOriginal-Content von: TÜV SÜD AG, übermittelt durch news aktuell