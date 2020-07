Unterföhring (ots) - 24. Juli 2020. Lisa Plenske beschert sixx mit "Verliebt in Berlin" am Vormittag Top-Quoten - ab dem 27. Juli wandelt die Mexikanerin Beatriz Aurora Rincón am Vorabend um 18:20 Uhr auf ihren Spuren in der lateinamerikanischen Telenovela "Betty in New York" (OT: "Betty en NY"). Die Serie wurde für den spanischsprachigen Sender Telemundo in den USA produziert und basiert auf der erfolgreichen kolumbianischen Telenovela "Yo soy Betty, la fea", die auch als internationale Vorlage für die erfolgreichen Adaptionen "Verliebt in Berlin" und "Ugly Betty" diente. sixx Senderchefin Wiebke Schodder: "Unser Anspruch ist es schon immer, die besten Serien für junge Frauen zu zeigen - dafür schauen wir uns auf dem gesamten internationalen Markt um. Bereits mit der brasilianischen Telenovela ,Total Dreamer' hat sixx im vergangen Jahr bis zu 5,3 Prozent Marktanteil bei den jungen Frauen erreicht, und mit ,Betty in New York' holen wir eine weitere internationale Produktion in unsere sixx-Familie." sixx zeigt "Betty in New York" ab dem 27. Juli 2020 von Montag bis Freitag um 18:20 Uhr. Eine exklusive Preview der ersten beiden Folgen gibt's bereits am Sonntag, 26. Juli 2020, um 22:15 Uhr.Inhalt: Die schüchterne Mexikanerin Beatriz Aurora Rincón (Elyfer Torres) zieht es in den Big Apple - nach New York City. Dort möchte die unscheinbare "Betty" unbedingt in der Modebranche arbeiten. In der oberflächlichen und intriganten Welt scheint jedoch kein Platz für ein verträumtes Mauerblümchen zu sein. Doch obwohl sie von ihren Kollegen gedemütigt und verspottet wird, lässt sich Betty nicht unterkriegen und kämpft für ihren Traum ...Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PR News, Sports, Factual, & Fiction Stella Losacker Tel. +49(89) 9507-1168 Stella.Losacker@ProSiebenSat1.comBildredaktionJessica Freko Tel. +49 (89) 9507-1196 Jessica.Freko@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/79557/4660934OTS: sixxOriginal-Content von: sixx, übermittelt durch news aktuell