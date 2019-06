So beugen Familien Zoff im Urlaub vor (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Ein Familienurlaub verspricht eine Auszeit vom Alltag und Erholung- kann aber auch zu Unzufriedenheit und Frustration führen. "Mit demUrlaub ist es wie mit Weihnachten. Die Erwartungen sind meist sehrhoch, Enttäuschungen deshalb vorprogrammiert", sagtDiplom-Sozialpädagoge Ulric Ritzer-Sachs von der Bundeskonferenz fürErziehungsberatung in Fürth im Apothekenmagazin "Baby und Familie".Denn auch im Urlaub laufe das normale Leben mit seinen Routinenweiter. Und da Familien mehr Zeit als sonst miteinander verbringen,kommt es meist auch zu mehr Streit. "Das im Kopf zu haben und sichvorab zu überlegen, ob es einem während des Urlaubs vielleichtgelingt, in Konfliktsituationen anders zu reagieren als sonst, kanndie Lage schon entspannen", erklärt Ritzer-Sachs.Professor Johannes Bach, Entwicklungspsychologe an der TechnischenHochschule Georg Simon Ohm Nürnberg, empfiehlt: "Besprechen Sie IhreErwartungen an den Urlaub rechtzeitig mit Ihrem Partner." Zudemsollte man überlegen, wie realistisch es ist, die eigenenVorstellungen mit Baby oder Kleinkind umzusetzen. Besser nicht zuviel vornehmen: "Urlaub mit kleinen Kindern und lange To-do-Listenvertragen sich nicht", betont Bach. Zwar lebt ein Familienurlaubdavon, Zeit miteinander zu verbringen. Das heißt aber nicht, dassimmer alle aneinanderkleben müssen. "Auszeiten von Partner und Kindtun auch jedem gut", so Ritzer-Sachs.Weitere Tipps für den Familienurlaub finden Leserinnen und Leserim neuen "Baby und Familie"-Heft.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Baby und Familie" 6/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Baby und Familie, übermittelt durch news aktuell