So! Muncu! / Serdar Somuncu talkt weiter bei n-tv

Köln (ots) - Der nach der Absetzung der Folge "Alternativlosschmutzig - wie hart wird der Wahlkampf" heiß diskutierte Talk "So!Muncu!" geht am 21. März um 23.10 Uhr bei n-tv in die nächste Runde.Geplant sind zunächst vier Sendungen bis Serdar Somuncu im Juli alsKanzlerkandidat der Partei in die heiße Phase des Wahlkampfs startet.n-tv hatte die Folge am 28. Februar aus dem Programm genommen, dadiese mehrere Fake News im Stil der für den Nachrichtensendercharakteristischen Breaking News enthielt. "Das Format ist eineWundertüte voller Überraschungen. Das soll es auch bleiben", so n-tvGeschäftsführer Hans Demmel. "Als Nachrichtensender haben wir aberdie Verpflichtung, mit dem uns entgegengebrachten Vertrauen sorgsamumzugehen und die Zuschauer gerade im Hinblick auf unsereKernkompetenz Breaking News nicht unnötig zu verunsichern. Das istunser Qualitätsversprechen. Dass die Sendung nicht unserenQualitätsansprüchen genüge, bezog sich allein darauf und nicht aufdie Qualität der Sendung an sich."Produzent Friedrich Küppersbusch: "Für uns ist wichtig, dass derTalk nach wie vor allen Beteiligten Spaß bereitet. Wir entwickeln unsgemeinsam von Sendung zu Sendung weiter und es gibt keine Blaupause.Das ist ja gerade das Spannende daran. Daher freuen wir uns, dass esmit "So! Muncu!" bei n-tv weitergeht.""Nach dem anfänglichen Unverständnis auf allen Seiten ist nun zumGlück eines klar: "So! Muncu!" bleibt was es ist - ein Satire-Talk",so Serdar Somuncu. "Die Zuschauer sind herzlich eingeladen, sichselbst ein Bild davon zu machen."