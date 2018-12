"Snowsnaps' Winterspiele" (KiKA) im Weihnachtsprogramm bei KiKA / Schneereiche Abenteuer vierer Freunde, die unterschiedlicher nicht sein können ab 25. Dezember

Erfurt (ots) - Erfurt, 20. Dezember 2018 - Es gibt für Kiki, Nele,Jonas und Sami nichts Schöneres, als sich im Winter zwischenverschneiten Hügeln "fantabulöse" Abenteuer auszudenken. In"Snowsnaps' Winterspiele" (KiKA) erleben die vier jungen Freundejeden Tag neuen Spaß und meistern so manche Herausforderung imSchnee. Welche das sind und wer am Ende gewinnt, ist ab 25. Dezembertäglich ab 18:05 Uhr bei KiKA zu sehen.Winterzeit ist Schneezeit und die verbringen Kiki, Nele, Jonas undSami am liebsten draußen. Für die aufgeweckten Kinder ist keine Ideezu klein, um sie nicht in ein großes Spiel zu verwandeln. KeinAbenteuer ist zu gewaltig, damit die Freunde nicht ihre Grenzenausreizen und über sich hinauswachsen. Die vier lassen dabei ihrerunendlichen Fantasie freien Lauf, ihre Spiele sind so innovativ wieverrückt.Das eher klassische Spielen der Kinder wirkt in seiner teilsüberhöhten Darstellung durch Look und Sound wie ein Computerspiel undzieht damit das Schneeabenteuer auch visuell in eine andereSpaßdimension.Zu sehen sind die fantasievollen und spannenden Abenteuer ab 25.Dezember täglich um 18:05 Uhr bei KiKA.Die 3D-Animationsserie ist eine Produktion von CarpeDiem Film & TV(Kanada). Verantwortliche Redakteurin bei KiKA ist Corinna Schier.Weitere Informationen und Fotos finden Sie auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell