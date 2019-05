Snowflake ernennt Frank Slootman zum Chairman und CEO

San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Snowflake Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2452412-1&h=2833092238&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452412-3%26h%3D492100338%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsnowflake.com%252F%26a%3DSnowflake%2BInc.&a=Snowflake+Inc.), das einzige Data Warehouse speziell für die Cloud(https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2452412-1&h=3403736935&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452412-3%26h%3D1913942237%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.snowflake.com%252Fproduct%26a%3Donly%2Bdata%2Bwarehouse%2Bbuilt%2Bfor%2Bthe%2Bcloud&a=einzige+Data+Warehouse+speziell+f%C3%BCr+die+Cloud), hat heute Frank Slootmanzum Chairman und Chief Executive Officer ernannt. Bob Muglia, derbisherige CEO, der Snowflake durch fünf Jahre beispiellosen Wachstumsgeführt hat, scheidet aus dem Unternehmen aus.Slootman war von 2011 bis 2017 Chairman und CEO von ServiceNow,einem der weltweit führenden SaaS-Anbieter, dessen Revenue er vonweniger als 100 Mio. US-Dollar durch einen erfolgreichen Börsengangauf 1,4 Mrd. US-Dollar steigerte. Davor war Slootman Chairman und CEOvon Data Domain, einem Unternehmen, das er von der Anfangsphase biszum Börsengang und schließlich bis zum Verkauf an EMC für 2,4 Mrd.US-Dollar führte."Snowflake ist eines der bedeutendsten neuen Unternehmen inSilicon Valley, und wir glauben, dass Frank zum jetzigen Zeitpunktder richtige Mann an der Spitze ist, um dieses Potenzial vollauszuschöpfen", sagt Mike Speiser, Director bei Snowflake, "Der besteZeitpunkt für eine Veränderung ist dann, wenn alles richtig gutrundläuft. Wir freuen uns, dass Frank das Ruder bei Snowflakeübernimmt, und möchten gleichzeitig die immense Arbeit würdigen, dieBob Muglia in den letzten fünf Jahre geleistet hat, um uns an diesenPunkt zu bringen.""Snowflake ist ein außerordentliches Unternehmen", erklärt FrankSlootman. "Es gibt jede Menge Software, die in der Cloud läuft, aberkaum eine, die deren Größe, Leistungsstärke, Elastizität undWirtschaftlichkeit voll ausnutzt. Snowflake kann das und steht kurzdavor, zur führenden Datenplattform der Cloud-Ära zu werden."Informationen zu Snowflake Inc.Snowflake ist das einzige Data Warehouse speziell für die Cloud,und kann sofortige Elastizität und sicheren Datenaustausch mitPreisgestaltung auf Sekundenbasis cloudübergreifend fürdatengesteuerte Unternehmen bereitstellen. Snowflake vereint dieLeistungsfähigkeit von Data Warehousing, die Flexibilität vonBig-Data-Plattformen und die Elastizität der Cloud zu einem Bruchteilder Kosten herkömmlicher Lösungen. Snowflake: Your Data, no Limits.Weitere Informationen unter snowflake.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2452412-1&h=57147793&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2452412-3%26h%3D2597409617%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.snowflake.com%252F%26a%3Dsnowflake.com&a=snowflake.com).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/880307/Frank_Slootman_CEO_ID_c8142a514a5b.jpgLogo -https://mma.prnewswire.com/media/552340/Snowflake_logo_Logo.jpgPressekontakt:Alisa MacDonnellVP Corporate Marketingalisa.macdonnell@snowflake.comOriginal-Content von: Snowflake Inc., übermittelt durch news aktuell