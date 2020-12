Snowflake Aktie und Co.: Unternehmen sammelten $159B in 2020!

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

2020 war das zweitbeste Jahr für Börsennotierungen nach 2007, berichtet die Financial Times. Nachdem die COVID-19-Pandemie die US-Märkte im März heimsuchte, stiegen die Aktienbewertungen wieder an und machten Platz für Börsengänge (IPO) und Blankoscheck-Akquisitionsvehikel.

Was geschah

Laut Refinitiv haben Unternehmen in diesem Jahr weltweit 300 Milliarden Dollar durch Börsengänge eingenommen, davon 159 Milliarden Dollar in den USA, so FT. US-Aktien erreichten im Jahr ...



