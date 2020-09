Snowflake-Aktie: Was ist davon zu halten?

Die Aktie des Cloudanbieters Snowflake startete in dieser Woche mit Karacho an der Börse. Beim Ausgabepreis rechnete das Unternehmen ursprünglich mit umgerechnet 70 Euro. Aufgrund der steilen Nachfrage wurde dieser Wert kurz vor Marktstart noch einmal deutlich nach oben korrigiert. Was dann kam, übertraf aber selbst die kühnsten Erwartungen der größten Optimisten. Bereits am ersten Handelstag schossen die Kurse deutlich über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



