Snowflake-Aktie: Dem Untergang geweiht?

Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) Aktien werden am Freitag niedriger gehandelt, nachdem Cleveland Research eine Notiz an Kunden veröffentlicht hat, in der das Unternehmen möglicherweise Anzeichen für ein verlangsamtes Wachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal zeigt, wie berichtet wird.

Snowflake lag bei der letzten Überprüfung am Freitag bei der Veröffentlichung um 7,11% bei $259,65.

Snowflake Tages-Chartanalyse Die Aktie überquerte am Freitag die obere untere Trendlinie und