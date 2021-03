Snowflake-Aktie: Mega-Anstieg!

Das Cloud-basierte Data-Warehousing-Unternehmen Snowflake Inc. (NASDAQ:SNOW) meldete am Mittwoch für das vierte Quartal einen Umsatz, der sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt hat, und einen Verlust, der sich gegenüber dem Vorjahresquartal verringerte. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr lag in etwa im Rahmen der Schätzungen.

Die Analysten von Snowflake

Rosenblatt Securities-Analyst Blair Abernethy bekräftigte sein “Neutral”-Rating für Snowflake mit einem Kursziel von $285.

Brent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung