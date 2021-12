Snowflake-Aktie: Ganz schön wild!

Nach einer starken Rallyebewegung und dem Anstieg bis auf 400 Dollar geht es bei der Aktie des US-Softwarekonzerns Snowflake seit einigen Tagen sehr turbulent zu. Am 22. November kam es zunächst zu einer stärkeren Korrektur, die angesichts des charttechnischen Zustands (RSI, Slow Stochastik) aber nicht überraschen durfte. Am darauffolgenden Tag eröffnete die Aktie den Handel Gap down und setzte dabei auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung