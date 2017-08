Snow Space Salzburg: 50 Millionen Euro werden bis 2019 investiert

Drei Seilbahnprojekte in Vorbereitung. Neue, gemeinsame Markeentwickelt. Ganzjahres-Arbeitsplätze werden ausgebaut.Salzburg (ots) - Die Bergbahnen AG Wagrain mit ihremTochterunternehmen Bergbahnen Flachau GmbH sowie die eigenständigeAlpendorf Bergbahnen AG investieren in den kommenden zwei Jahren eineRekordsumme von 50 Millionen Euro in das gemeinsame Skigebiet. Damitwird unter anderem die Verbindungsbahn von Wagrain nach Kleinarl inAngriff genommen, die Seilbahn Flying Mozart aus dem OrtszentrumWagrain auf das Grießenkar neu errichtet und die Verbindungsbahnzwischen Alpendorf und Wagrain am Sonntagskogel optimiert. Das gabendie Manager der drei Gesellschaften heute, Dienstag, 29. August, ineiner Medienkonferenz in Salzburg bekannt.Wagrain und Flachau haben im März 2017 ihre Fusion eingeleitet unddamit eine der größten Seilbahngruppen in Österreich begründet, zuder auch das Skigebiet Eben und die Mehrheit am Skigebiet Filzmoosgehört. In Kooperation mit Alpendorf wird ab der Skisaison 2017/18das gemeinsame Skigebiet Flachau, Wagrain und Alpendorf betrieben,das zum ersten Mal auch unter der einheitlichen Marke "Snow SpaceSalzburg" auftritt. Die drei Gesellschaften im Snow Space Salzburgerzielen aktuell 61,5 Millionen Euro Umsatz, verkaufen etwa zweiMillionen Tickets jährlich und befördern 20 Millionen Personen. Durchdas Investitionsprogramm und die Bündelung der Ressourcen wird SnowSpace Salzburg nicht nur deutlich größer, die Gäste werden auch aufallen Ebenen einen Qualitätssprung erleben, kündigte derGeschäftsführer der Bergbahnen Flachau, Ernst Brandstätter, an.Zwtl.: Auf dem Weg zum größten Skigebiet der Ski amadéDas mit Abstand größte Projekt im Investitionsprogramm ist derNeubau der Flying Mozart aus dem Ortszentrum Wagrain auf dasGrießenkar. Das drei Kilometer lange Herzstück der Wagrainer Anlagenwird um 25 Millionen Euro neu errichtet. Dies führt nicht nur zueiner Steigerung der Kapazitäten von 2.400 auf 3.500 Personen proStunde, sondern auch zu einer deutlichen Komfortverbesserung für dieGäste.Von der Bergstation der Flying Mozart führt die neueVerbindungsbahn Richtung Kleinarl auf den Frauenalmsattel und bindetdas Skigebiet Shuttleberg Flachauwinkl-Kleinarl skitechnisch an SnowSpace Salzburg an. Zu den aktuell 120 Pistenkilometern in Flachau,Wagrain und Alpendorf kommen damit weitere 40 hinzu. Daraus entstehtaber auch der Anschluss an das Skigebiet Zauchensee mit 50 weiterenPistenkilometern, das über eine kurze Skibusverbindung inFlachauwinkel erreicht werden kann. Mit mehr als 200 Pistenkilometernsteht dann das größte Skigebiet der Ski amadé zur Verfügung.Errichtet wird diese völlig neue Verbindungsbahn mit einer Länge vondrei Kilometern um insgesamt 12 Millionen Euro. Die Bergbahnen vonSnow Space Salzburg tragen die Hälfte der Kosten.Und schließlich wird das aktuelle Nadelöhr zwischen Alpendorf undWagrain beseitigt. Die Sonntagskogel 2 wird neu gebaut und soll dabeiverlängert werden. Kostenpunkt: 7 Millionen Euro. Der Rest desInvestitionsprogramms wird unter anderem in die Optimierung derWasserspeicheranlagen investiert.Zwtl.: Qualitätsverbesserungen im FokusDie Umsetzung dieser Investitionen, die zu Qualitätsverbesserungenführen, aber ohne Neuerschließung auskommen, hängt unter anderem vonden behördlichen Verfahren und den privatrechtlichen Verträgen mitden Grundbesitzern ab. Alle Bahnen und damit die Erweiterung desSkigebietes sollen jedoch bis zur Wintersaison 2019/20 zur Verfügungstehen. Ein Teil der Bauarbeiten werden im kommenden Jahr beginnen."Dass wir diese Schlüsselprojekte so rasch in Angriff nehmen,zeigt die Gangart, die wir als Top-Destination einlegen: MaximaleVerbesserung für unsere Kunden auf allen Ebenen sowie optimalerAnschluss zwischen allen Seilbahnen und Pisten im gesamten Skigebiet.Mit diesem Investitionsschub wird Snow Space Salzburg eine neueDimension des Wintersports im Pongau eröffnen", betonte WolfgangHettegger, Vorstand der Alpendorf Bergbahnen AG.Zwtl.: Neue Marke "Snow Space Salzburg"Das Skigebiet in Flachau, Wagrain und Alpendorf startet in derneuen Konstellation erstmals in seiner mehr als 50-jährigenGeschichte mit einer gemeinsamen Marke. Der neue Markenname lautet"Snow Space Salzburg" und führt auch die drei Orte Flachau, Wagrainund Alpendorf im Logo. Damit werde die Kraft der eingeführten Marke"Snow Space", welche die Bergbahnen Flachau in mehr als 20 Jahren -nicht zuletzt durch die regelmäßigen Ski-Weltcuprennen - aufgebauthaben, nun für das ganze Skigebiet genutzt. Der Zusatz "Salzburg"schaffe eine perfekte Verortung, denn Salzburg sei - egal in welcherForm - eine Weltdestination des Tourismus, betonte ErnstBrandstätter, Geschäftsführer der Bergbahnen Flachau GmbH.Die Marke "Snow Space Salzburg" stehe, so Brandstätter, für denPremiumanspruch eines Top-Skigebiets in Österreichs größtemSkiverbund Ski amadé. Schnee sei eine der Kernkompetenzen, die sichin den optimalen Pisten während der gesamten Saison zeige. HerrlicheNaturumgebung, vielfältiger Genuss und perfekter Service sind dieweiteren Stärken des Gebietes, das unvergessliche Winter- undSporterlebnisse garantiere. Der neue Slogan "Best of Mountains"unterstreiche, dass sich der Gast im Snow Space Salzburg alleserwarten darf, was die Berge im Winter und im Sommer hergeben. Durchdie abgestimmte, intensive Vermarktung werde Snow Space Salzburgschon in der Saison 2017/18 deutlich stärker präsent sein.Zwtl.: Bündelung der Kompetenzen, Erhöhung der SchlagkraftDie Mitarbeiter in Flachau, Wagrain und Alpendorf kooperieren inden drei Bereichen Technik, Administration und Marketing, erläuterteChristoph Baumann, Vorstand der Bergbahnen AG Wagrain. Dadurch werdendas Know-how und die Kompetenzen gebündelt, was dem gemeinsamenGanzen zugute komme.Die Gesellschaften seien bemüht, die Qualifizierung derBeschäftigten konsequent auszubauen. Der Betrieb und die Revision vonimmer komplexeren Systemen sowie der Ausbau des Sommerbetriebessetzen hochqualifiziertes Fachpersonal voraus, das man langfristigabsichern wolle, betonte Baumann. Deshalb werde beispielsweise dieLehrlingsausbildung von aktuell zehn Auszubildenden ausgebaut.Baumann rechnet auch damit, dass sich der Personalstand von derzeitinsgesamt 270 Beschäftigten in mehr als 20 verschiedenen Berufenvergrößern wird. Um die Arbeitsplätze noch attraktiver zu machen,werde man Ganzjahresarbeitskräfte forcieren.Zwtl.: Wintersaison 2017/18: Familienkarten und einheitlicheStandardsBereits in Winter 2017/18 wird der Gast die ersten Neuerungenpositiv erleben. Zum einen wurden mit der Bundeswettbewerbsbehörde,die den Zusammenschluss von Wagrain und Flachau geprüft hat, neue,vergünstigte Familienkarten am Wochenende im Snow Space Salzburgvereinbart. Darüber hinaus wird mit dem gebündelten Know-how dasgesamte Gebiet nach einheitlichen Standards betrieben. Das gilt zumBeispiel für die Pisten, deren Präparierung ganz entscheidend für dieQualität der Abfahrten ist. Das gesamte Pistenleitsystem wirdebenfalls erneuert. Ebenso werden alle Mitarbeiterinnen undMitarbeiter an den Liften den Gästen einen optimalen Serviceanbieten. "Unsere Teams an den Seilbahnen sind der wichtigsteKontaktpunkt unserer Kunden mit dem Unternehmen. In Snow Space Salzburg beginne kurz nach der Fusion von Wagrainund Flachau eine neue Ära, zeigten sich die drei Manager hochzufrieden. Nachdem der erfolgreiche Aufbau des Gebietes in derbisherigen Eigentümerstruktur stattgefunden habe, beginne jetzt derweitere Qualitätsausbau mit der gebündelten Kompetenz dreiererfolgreicher Seilbahnunternehmen, sagte Baumann.