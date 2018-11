Snow Cape: Der finnische Pavillon für die EXPO 2020 Dubai (FOTO)

Zürich (ots) -Der Auftrag für den Bau des finnischen Pavillons zur Expo 2020Dubai geht an das internationale Projektteam Expomobilia, JKMMArchitects, Factor, Beyond und FiveCurrents. Der Fokus des Pavillonswird auf dem Thema Natur, Innovation und Nachhaltigkeit liegen.Finnland-Pavillon: Eine Hommage an das Land der tausend Seen.Mit dem Namen "Snow Cape" wird sich Finnland auf der Welt-Expo2020 in Dubai präsentieren. Inspiriert von der weissen Schneedecke,die sich im Winter über die finnische Landschaft legt, gleicht derFinnland-Pavillon einem weissen Zelt aus Schnee. Die visuelleIdentität des finnischen Pavillons zeigt Aspekte sowohl derfinnischen als auch der arabischen Kultur. Deutlich wird dies bereitsam Haupteingang, der Besuchern das Gefühl gibt, ein arabisches Zeltzu betreten. Die Kombination aus finnischem Naturdesign undInnovation wurde mit visuellen Merkmalen aus dem arabischen Raumverbunden. Für die Gestaltung des "Snow Cape"-Pavillons spieltenfinnische Bauelemente und Materialien eine wichtige Rolle. Finnlandhat eine einzigartige und lange Tradition in Design und Architektur.Der Pavillon kann als Designobjekt betrachtet werden, das eineGeschichte über dieses Erbe erzählt. Auf der komplexen und visuellüberwältigenden Expo steht der Finnland-Pavilion für Klarheit undGelassenheit. Von aussen ist die Struktur schlicht, aber raffiniert.In seiner Mitte bietet der dynamische Holz-Raum "Gorge", dasHerzstück des Pavillons, den Expo-Besuchern einen angenehm kühlen undschattigen Zufluchtsort. "Gorge" verweist zudem auf die einzigartigefinnische Innovationsgeschichte, die oft ein Denken "out of the box"erfordert und Überraschungsmomente mit sich bringt. Im Pavillonüberraschen das hölzerne Herz und die Ausstellungen im Inneren. Zudemversteht er sich dabei als ein Ort der Naturverbundenheit Finnlandsund des persönlichen Austauschs gemäß dem Motto der EXPO 2020 Dubai:"Connecting Minds, Creating the Future".Hintergrundinformation: Die EXPO 2020 Dubai und der FinnischePavillonVom 20. Oktober 2020 bis 10. April 2021 findet in Dubai diekommende Weltausstellung statt. Unter dem Motto "Connecting Minds,Creating the Future" werden über 180 Länder daran teilnehmen. DieEXPO 2020 Dubai ist die erste Weltausstellung im arabischsprachigenRaum. Der Veranstalter rechnet damit, dass über 70 Prozent derBesucher aus dem Ausland kommen werden. anreisen werden.Im Auftrag von Business Finland verantwortet das Projektteam"Finland Pavilion Building Team" - bestehend aus den UnternehmenExpomobilia JKMM Architects, Factor Nova, Beyond Limits undFiveCurrents - die Planung und Organisation des finnischen Pavillonsauf der EXPO 2020 in Dubai. Konzept, Planung und Realisierung desfinnischen Pavillons liegen bei den beiden Unternehmen JKMMArchitects (Helsinki, Finnland) und Expomobilia AG (Zürich, Schweiz).Dabei realisierte JKMM Architects mit der Unterstützung vonFiveCurrents und Factor Nova das Design-Konzept des Gebäudes undExpomobilia kümmert sich als globaler Generalunternehmer um diegesamte Planung und das Projektmanagement bei der Umsetzung. DiePartner Factor Nova (Finnland), Beyond Limits (UAE) und FiveCurrents(USA) haben eine beratende und unterstützende Funktion vor Ort überdie gesamte Projektphase, vom Design bis hin zur Umsetzung.Weiter Infos über die Expomobilia und die EXPO 2020 Dubai findenSie unter:www.expomobilia.com/de-CH/Pavillonbau/Dubai-World-Expo-2020.aspxPressekontakt:Expomobilia AGIm Langhag 2CH-8307 Effretikon-ZürichMarketingFranziska Engelifengeli@expomobilia.comwww.expomobilia.comOriginal-Content von: Expomobilia AG, übermittelt durch news aktuell