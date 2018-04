Sniper-Video sorgt in Israel für Aufregung

JERUSALEM (dts Nachrichtenagentur) - In Israel sorgt seit dieser Woche ein Video für Aufregung, auf dem ein Palästinenser niedergeschossen wird, worauf Jubel unter israelischen Soldaten ausbricht. Die in israelischen Medien als "Sniper-Video" bezeichnete Aufnahme wurde offenbar bereits vor Monaten gemacht, aber erreichte erst am Montagabend breite Bekanntheit. Auf dem Video steht ein Palästinenser scheinbar völlig bewegungslos wenige Meter von einem Grenzzaun entfernt und fällt dann nach einem Schuss zu Boden.

Der filmende Soldat ruft unter anderem "Wow, was für ein Video" aus, gefolgt von Jubel. Nach Angaben der Israelischen Armee soll sich der auf dem Video gezeigte Vorfall bereits am 22. Dezember ereignet haben, der Niedergeschossene soll angeblich nur am Bein verletzt worden sein. Israels Bildungsminister Naftali Bennett sagte am Dienstag dem Israelischen Armeesender, es sei nicht seriös, von Tel Aviv oder aus einem Fernsehstudio über die israelischen Soldaten zu urteilen, die die Grenze verteidigten. Sicherheitsminister Gilad Erdan sagte am Dienstag, dem Land müsse langweilig sein, wenn dieses Video eine so hohe Aufmerksamkeit bekomme. In den letzten zwei Wochen kam es insbesondere an den Wochenenden erneut zu gewaltsamen Zusammenstößen am Grenzzaun zwischen dem Gazastreifen und Israel, bei denen mindestens 27 Palästinenser getötet und über tausend verletzt wurden.

