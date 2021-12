Snapmaker verbreitet Weihnachtsstimmung mit Social-Media-Kampagnen und Werbeaktionen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Mit dem Herannahen der Weihnachtszeit hat sich der digitale Hersteller Snapmaker mit seinen Social-Media-Kampagnen und Jahresendangeboten für die Maker-Community in das Fest eingereiht.Das Wunderland der Kunden bauenSnapmaker veranstaltete den 8. Snapmaking-Wettbewerb unter dem Motto „Build Your Wonderland" Unter all den von den Teilnehmern gebastelten Weihnachtsdekorationen ging der Hauptpreis, ein Gutschein über 1.000 Dollar, an Nicklaus Clemmer, der ein verträumtes Weihnachtsdorf gebastelt hatte. Der Hauptteil des Dorfes wurde mit der 3D-Druckfunktion des Snapmaker 2.0 erstellt, die Weihnachtsbäume und ein Schild mit dem Lasermodul und der See mit dem Snapmaker 2.0 Rotationsmodul, so dass alles perfekt zusammenpasste.Neujahrswünsche der Follower teilenDarüber hinaus veranstaltete der Hersteller vom 13. bis 24. Dezember ein Social-Media-Event, bei dem er seine Follower aufforderte, mitzuteilen, wie Snapmaker ihnen helfen kann, ihre Wünsche für das neue Jahr zu erfüllen. Die besten Einsendungen werden mit dem improvisierten Snapmaker 2.0 A350T belohnt. Es gingen Hunderte von Beiträgen ein, die von personalisierten Geschenken bis hin zur Schaffung erhebender Momente mit geliebten Menschen mit Hilfe von Snapmaker reichten.„Ich möchte für mich und meine Frau ein neues Unternehmen gründen, das hochwertige Holzdekorationen und Haushaltszubehör herstellt. Der Snapmaker würde uns sehr helfen, diese Idee zu verwirklichen", sagte Zachary."Ich möchte gewinnen, damit ich mein Handwerk weiterentwickeln kann und einen schnelleren Arbeitsablauf habe, der mir hilft, mehr zu machen und andere wie meine Familie und gute, aufgeschlossene Menschen zu inspirieren", teilte Daniel mit.Feiern Sie die Feiertage mit dem Rest der Welt„Wir freuen uns, unsere Produkte zu Sonderkonditionen anbieten zu können, in der Hoffnung, unseren Kunden ein sinnvolles und besonderes Weihnachtsfest zu ermöglichen", so Rainie, Marketing Director bei Snapmaker. Während des Aktionszeitraums vom 16. bis 31. Dezember können Kunden beim Einkauf im Snapmaker-Onlineshop oder bei Amazon in den meisten Kategorien 20% sparen.Am 27. Dezember fand in der Discovery Factory in Holland eine besondere Veranstaltung statt, bei der die Teilnehmer mit der Snapmaker-Maschine einen Stempel mit ihrem eigenen Namen anfertigten. „Wir sind glücklich, dass wir mit unseren Nutzern rund um den Globus diese Weihnachtszeit voller Freude und Glück feiern können", so Rainie.Über SnapmakerSnapmaker ist ein Technologieunternehmen, das Desktop-Multifunktions-3D-Drucker entwickelt, herstellt und vertreibt. Snapmaker hat sich der Herstellung von qualitativ hochwertigen und benutzerfreundlichen Desktop-Fertigungsmaschinen verschrieben und ist bei Kunden im In- und Ausland sehr beliebt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1718225/image_1.jpgPressekontakt:Mona Li,+86-755-2692-6117Original-Content von: Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell