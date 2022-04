Snapmaker 2.0 3-in-1 3D-Drucker gewinnt den internationalen iF Design Award 2022

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 12. April 2022 gewann der Digitalhersteller Snapmaker den iF Design Award 2022 für sein Flaggschiffprodukt Snapmaker 3-in-1 Ganzmetall-3D-Drucker.Der 1953 gegründete iF Design Award hat sich zu einem der renommiertesten Designpreise weltweit entwickelt und prämiert Projekte in neun Disziplinen: Produkt-, Verpackungs-, Kommunikations-, Innenarchitektur-, Fachkonzept-, Service-Design, UX und Architektur. In diesem Jahr versammelt sich eine Jury aus 75 renommierten Designexperten, um die besten Entwürfe zu ermitteln. Unter einer Rekordzahl von mehr als 10.000 Einsendungen aus 49 Ländern sticht der Snapmaker 2.0 durch sein schlankes modulares Ganzmetalldesign in puncto Differenzierung, Funktion und Idee hervor und wurde als einer der 2.074 Gewinner in der Produktkategorie ausgewählt.Snapmaker 2.0 3-in-1 3D-DruckerDer Snapmaker 2.0 ist ein modularer Desktop-3D-Drucker, der 3D-Druck, Lasergravur und CNC-Schnitzen integriert. Ausgestattet mit einem Drehmodul macht der Snapmaker 2.0 einen großen Sprung von flachen zu gekrümmten Oberflächen und erreicht eine hochpräzise Vier-Achsen-Bearbeitung. Die Open-Source-Firmware und die CAM-Software Snapmaker Luban erfüllen auch die hohen Ansprüche und individuellen Bedürfnisse der Anwender.Seit dem Start im Jahr 2019 auf Kickstarter hält Snapmaker den Rekord als das am meisten finanzierte 3D-Druckprojekt und hat Möglichkeiten für seine Snapmaker 2.0-Produktlinien und deren Anwendung für Heimwerker, kleine Unternehmen, Makerspaces und STEAM-Bildung vorgestellt.Über SnapmakerSnapmaker wurde 2016 gegründet und ist ein Technologieunternehmen, das 3-in-1-3D-Drucker für den Desktop entwickelt, herstellt und verkauft, die 3D-Druck, Lasergravur und -schneiden sowie CNC-Schnitzen integrieren. Unser Flaggschiffprodukt Snapmaker 2.0 3-in-1 3D-Drucker stellte 2019 einen Rekord als der am meisten per Crowdfunding finanzierte 3D-Drucker auf Kickstarter auf und gewann den CES Innovation Award 2020.Für weitere Informationen über Snapmaker besuchen Sie bitte https://snapmaker.com/Für Presseanfragen wenden Sie sich bitte an press@snapmaker.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1796365/Snapmaker_2_0_3D_Printer_Wins_iF_Design_Award_2022.jpgOriginal-Content von: Shenzhen Snapmaker Technologies Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell